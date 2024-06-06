美容業總會收投訴　揭遭人盜用名義轉介結業美容院客人謀利

香港美容業總會近月收到消費者投訴，得悉有人盜用該會名義，以美容院結業為由，轉介消費者到接手的美容院繼續接受服務，惟過程中客人遭不斷推銷、要求加錢，服務質素也極其參差。該會稍後將舉行記者會交代詳情。



該會創會主席葉世雄今早（6日）在電台節目指，收到多宗投訴後才驚覺有人盜用香港美容業總會名義，且事件涉及多間美容院，反映並非單一事件，希望提醒消費者小心。



他在節目中指，總會在2008年設立美容消費安全網，一旦有商戶結業，總會可代為聯絡義務美容院，繼續為消費者提供服務，當中不會涉及任何收費或條件，但這個機制是由消費者聯絡總會啟動，強調總會並不會有消費者的個人資料，更不會主動致電消費者。



香港美容業總會創會主席葉世雄指，近月接連收到消費者投訴，指收到該會電話，稱因他們原先購買服務的美容院已結業，將轉介他們到另一間接手的美容院，然而消費者在接手的美容院，被不斷推銷、要求加錢，費用由數千至數萬元不等，服務質素也極其參差。

隨著苦主成立群組，他更了解到，再有新的接手美容院聯絡部份苦主，「 （美容院）B唔成功，C就聯絡，已經開始出現D，似乎個人資料，賣豬仔咁畀人賣咗幾次。」

葉世雄指收到多宗投訴後才驚覺有人盜用香港美容業總會名義做轉介，事件涉及多間美容院，提醒消費者小心。（資料圖片／江智騫攝）

葉世雄稱，一間美容院結業，有人願意接手原先是好事，在現時法例規管下，過程中接手者其實也有責任為在結業美容院購買服務的人繼續提供服務，希望業界別誤以為「上一手收你錢，我無收，完全唔係咁，接手業務要接手埋以前付左款未完成既服務、產品。」

他指，收到多宗投訴後才驚覺有人盜用香港美容業總會名義，且事件涉及多間美容院，反映並非單一事件，希望提醒消費小心。

葉世雄提到，總會在2008年設立美容消費安全網，一旦有商戶結業，總會可代為聯絡義務美容院，繼續為消費者提供服務，當中不會涉及任何收費或條件，但這個機制是由消費者聯絡總會啟動，強調總會並不會有消費者的個人資料，更不會主動致電消費者。