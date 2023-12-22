多間美容院爆膿腫分枝桿菌感染群組　衞生防護中心料環境污染

衞生防護中心早前就多間美容院爆發膿腫分枝桿菌感染群組進行調查，包括涉及女悅醫美（「Gals Glam Beauty」）及「Geel Medical」的處所，中心今（22日）公布，已完成相關調查，不排除相關人士在施行注射程序時，沒有採取適當感染控制措施並受到環境污染而引致。



中心又指，經調查發現，負責注射的其中兩人為註冊醫生，中心已將資料轉介至相關法定監管機構跟進。另外，警方至今共拘捕了五名人士，其中三名人士涉嫌無牌行醫，另外兩名人士涉嫌非法管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。刑事調查仍在進行中。



女悅醫美群組共錄得19宗個案

衞生防護中心今表示，於11月初接獲懷疑涉及消脂注射服務而感染膿腫分支桿菌的呈報，當中包括女悅醫美及「Geel Medical」的處所。根據調查資料，女悅醫美群組共錄得19宗個案，包括13宗確診及六宗懷疑個案，當中五宗經醫生呈報、八宗經流行病學追蹤及六宗經熱線發現。至於「Geel Medical」個案，由於透過流行病學追蹤和查詢熱線均沒有發現新增相關個案，故中心認為該個案屬於散發性感染。

防護中心將涉案兩註冊醫生交監管機構

中心綜合了女悅醫美及群組及「Geel Medical」散發性個案的調查結果，不排除相關人士在施行注射程序時，沒有採取適當感染控制措施並受到環境污染而引致。經調查發現，負責注射的其中兩人為註冊醫生，中心已將資料轉介至相關法定監管機構跟進。

警方至今共拘捕了五名人士，其中三名人士涉嫌無牌行醫，另外兩名人士涉嫌非法管有未經註冊藥劑製品及第1部毒藥。刑事調查仍在進行中。

衞生署提醒市民，任何注射程序只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。接受注射前，應先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症，以作出知情的選擇。如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。