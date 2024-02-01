美容中心負責人涉施自然療法脫無牌行醫罪　官指自招嫌疑拒批訟費

美容中心女負責人趙淑儀，涉向3名癌症病人提供「磁療」、「心靈治療」等自然療法，並收取300萬費用，從而被控無牌行醫罪，但經審訊後被裁定罪名不成立。趙向法庭申請訟費，法官鍾偉強今下判辭，認為趙確有做出與西醫相若的行為，亦有在其「娉婷健腦學」單位內提供部份療程服務，認為其行為屬自招嫌疑，故拒絕其訟費申請。



女被告趙淑儀（63歲），否認於2012年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈娉婷國際有限公司，並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊，而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下，從事內科執業。鍾官早前裁定她罪名不成立。律政司則以案件陳述方式，就案件提出上訴。

曾向3事主收取不菲的費用

鍾官在訟費申請的判辭指，被告人確實曾向3位事主收取不菲的費用，並提供與癌症相關的治療，並有作出如：問病歷、身體檢查、醫學診斷、處方治療及跟進進展等；專家證人的意見亦指被告向事主提供的治療服務，與西醫執業相近。

單位內醫療用設備

此外，被告在其「娉婷健腦學」單位的房間會見3位事主，又於房間內提供部份療程服務，相片亦顯示該單位的接待處祇標示「娉婷健腦學」及“Painting International Ltd”，並沒有其他公司名稱；部份房間亦有狀似醫療用的設備，如氧氣機。

被告行為確實自招嫌疑

鍾官指出，被告未有就此作出解釋或澄清，她亦沒有自辯或傳召證人，法庭不會就此作出對她不利的推論，但認為相關事實及被告的行為，確實是自招嫌疑，因而拒絕其訟費申請。

案件編號：DCCC 320/2022