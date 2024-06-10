端午節活動｜各區龍舟競賽地點時間全覽　灣仔海濱晚上無人機表演

今日（10日）是端午節，除了食糭應節，多區也有龍舟競賽，晚上在灣仔海濱對出海面，也有旅發局舉行的端午節慶主題無人機表演，今次無人機會拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案。



端午節的活動也不限於正日，香港國際龍舟邀請賽將於6月15、及16日早上8時舉行，在首日賽事結束後，晚上8時會再有由旅發局舉辦的海上煙火表演，這次表演會有「笑臉」及「HK」字樣再現。



▼2023年6月22日 端午節正日大埔龍舟競渡▼



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港島及新界7區設有龍舟競賽

沙田城門河、大埔海濱公園堤畔、赤柱正灘、西貢碼頭海傍、屯門第44區青山灣避風塘、香港仔避風塘及大澳漁船碇泊區今日都有龍舟競賽。

其中在沙田、大埔、赤柱、西貢及大澳的龍舟競賽會在早上8時開始，而屯門及香港仔的競賽則會在早上9時開始，有意到場觀賽的市民，最好也提早到場霸位。

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旅發局星光大道設「嚐味當夏美食街」及七個LINE FRIENDS供打卡

除了各區的龍舟競賽，旅發局趁端午節推出一系列活動，其中包括6月8日已開幕的尖沙咀星光大道「嚐味當夏美食街」，由即日至16日期間，10檔消暑餐飲攤檔將由中午12時至晚上9時為市民及旅客帶來本地特色飲品及甜品。

同場有七個LINE FRIENDS角色裝置打卡位，其中包括正在扒龍舟的免仔CONY、抱著端午糭的啡熊BROWN。這七個打卡位將擺放到今年7月1日。

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端午無人機表演砌出糉子、龍舟競渡等圖案

乘著端午節正日，旅發局晚上也在灣仔海濱對出海面，舉行端午節慶主題無人機表演。這次表演以龍舟節慶為主題，無人機會拼湊出端午糉子、龍舟競渡等動態圖案。旅發局也會安排雪糕車，在無人機表演前的下午6時至8時，於灣仔碼頭入口旁免費派發雪糕。

▼6月8日 旅發局端午節無人機預演▼



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周六及周日再有國際龍舟邀請賽 晚上有煙火表演

端午節的活動也不限於正日，共設17項賽事，有來自12個國家及地區、逾170支隊伍參與的香港國際龍舟邀請賽，將於6月15、及16日早上8時舉行。

今年的龍舟邀請賽有多支勁旅參與，包括去年在世界龍舟錦標賽200米、500米、1000米賽事均奪冠的泰國隊伍Dragonboat Thailand、新加坡國家隊代表Singapore National Dragon Boat Team、有「短道之王」、「小國家隊」美譽的中國順德樂從羅浮宫龍舟隊等。市民可到位於星光大道入口、九龍香格里拉對面的有蓋看台觀賽。

而首日龍舟邀請賽事結束後，晚上8時會在灣仔海濱對出海面再有由旅發局舉辦的海上煙火表演，這次表演會有「笑臉」及「HK」字樣再現。

6月15日晚上8時會於灣仔海濱上演海上煙火，將會出現「笑臉」及「HK」字樣。（旅發局提供）