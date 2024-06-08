端午節｜星光大道今起至6.16設美食街　期間兩日設無人機煙火表演

端午節將至，旅發局今日（８日）起至6月16日在尖東海旁舉辦多項活動、其中在星光大道「嚐味當夏美食街」設十個攤檔，售賣本地特色小吃、消暑飲品等，即日起還有「LINE FRIENDS Hong Kong SummerChill 」7大全新打卡熱點。另外，端午節正日（10日）及國際龍舟邀請賽首日（15日）於對岸灣仔舉辦無人機及海上煙火表演。



10個小食攤位供應肉糉、消暑飲品及甜品

旅發局表示，即日起至6月16日（中午12時至晚上9時開放），尖沙咀星光大道「嚐味當夏美食街」10個攤檔供應本地特色小食、消暑飲品和甜品，包括應節瑤柱蛋黃鹹肉糉、以端午糉子為靈感的鹹蛋奶酥及豆沙煉奶冬甩、特配本地醬園生曬盆鹽的全新口味檸檬茶、加入懷舊小食糖蔥餅元素的咖啡等。

+ 14

星光大道設7大打卡熱點 展現LINE FRIENDS龍舟選手造型

局方續指「LINE FRIENDS Hong Kong Summer Chill 」，包括BROWN 、CONY 、SALLY、CHOCO 等一眾LINE FRIENDS 朋友仔角色裝置，即日起至7月1日以夏日旅遊及龍舟選手造型登陸星光大道7大打卡熱點，讓市民旅客以維港為背景一起打卡。

同場設LINE FRIENDS POP-UP STORE 期間限定店，發售多款香港限定紀念品，包括T 恤及毛公仔鑰匙扣，以及今年新推出的環保餐具套裝、手機殼、隨身袋等，部分龍舟主題商品如沙灘毛巾及徽章是會場獨家限定。

活動舉行位置及日期。（旅發局提供）

端午正日及龍舟賽首日設無人機及海上煙火表演

另外，由旅發局及中國香港龍舟總會（龍總）合辦的年度盛事「香港國際龍舟邀請賽」將於6月15日及16 日舉行。旅發局又分別於6月10日（端午節假期）及15日（龍舟賽首天），於對岸灣仔舉辦無人機及海上煙火表演。此外，演出前下午6時至8時將於灣仔海濱免費派發雪糕。每人限取一杯，數量有限，送完即止。