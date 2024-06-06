端午節｜港鐵6條線周六起一連三日加班次　增超過400班車

港鐵今日（6日）宣布，為方便市民於周末至下周一（8至10日）的端午小長假外出，期間會加強6條鐵路線的列車服務，涵蓋全日不同時段，包括港島線、南港島線、屯馬線、東涌線及迪士尼線，3日合共增加超過400班車。



港鐵今日（6日）宣布，周末至下周一（8至10日）端午小長假會加強6條鐵路線的列車服務，包括港島線及南港島線等。(資料圖片/張浩維攝)

港鐵稱，周六至下周日將加強六條鐵路線的列車服務,涵蓋全日不同時段，其中港島線將於周六大部分時段以及其後兩天的下午至傍晚時段加密班次，由約3至5分鐘一班車，加密至約2分半至4分鐘一班車。

南港島線及迪士尼線亦同時加強服務，方便市民及旅客到海洋公園及香港迪士尼樂園遊玩。南港島線全日大部分時間的列車班次，均會加密至約3至6分鐘一班車；迪士尼線則在上午9時至9時30分，以及晚上6時至7時兩個時段，由10分鐘一班車加密至5分鐘一班車，便利進出樂園的乘客。

▼端午節小長假港鐵加班次情況▼



東鐵線方面，三日上午時段來往落馬洲至金鐘站的南、北行列車班次均會加密，包括往來落馬洲至上水站的班次，最頻密時約為8分半鐘一班車。

港鐵表示，預計長周末期間客流較多，呼籲乘客為行程預留充裕時間，東鐵線羅湖站、落馬洲站及高鐵香港西九龍站會有額外職員協助乘客。港鐵會密切監察各鐵路線的營運情況，與相關政府部門緊密聯繫，按實際需要適時調整列車服務。