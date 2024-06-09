小雪兒事件｜已停服止痛藥　鄧家彪：非常精靈硬淨　伸出手要我抱

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年初在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，上周一（3日）進行重置頭顱骨手術。

關注事件的團體發放小雪兒最新的照片，笑容燦爛，非常可愛，引述醫生表示，小雪兒已沒有服用止痛藥，也沒有任何發燒和感染，狀態良好。工聯會立法會議員鄧家彪上周五（7日）到屯門醫院探望小雪兒，說她伸出手來「要我抱」，形容小雪兒非常精靈硬淨，彷彿從無經歷手術之痛楚；電台節目主持車淑梅亦曾到醫院，留下了心意卡和祝福紅包。



車淑梅亦有前往探視小雪兒，留下了心意卡和祝福紅包。(香港關懷力量（專頁）)

鄧家彪引述醫生：小雪兒沒有任何發燒和感染 狀態良好

小雪兒於1月受傷留醫，到上周一（3日）進行重置頭顱骨手術，鄧家彪上周五到屯門醫院探望，形容小雪兒「非常精靈硬淨」，與他充滿互動，「時常望著我笑，更伸出手來要我抱，彷彿從無經歷手術之痛楚」。他引述醫生稱，小雪兒已沒有服用止痛藥，也沒有任何發燒和感染，狀態良好。

車淑梅留下祝福紅包

關懷力量Facebook今天更新小雪兒最新照片，笑容燦爛，非常可愛，提到港台節目主持人車淑梅亦有前往探望小雪兒，但因為小雪兒處於深切治療部，非家屬未能內進探望，但她仍留下了心意卡和祝福紅包，為小雪兒及她的父母打氣。