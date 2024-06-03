屯門虐兒｜小雪兒周一做手術重置頭骨　母哭求全城為愛女集氣祈禱

屯門一歲大女嬰小雪兒於今年1月在社區保母照顧期間懷疑遭虐待，致昏迷及嚴重腦出血，女嬰留院至今4個多月，近日情況轉差。據雪兒媽媽接受電視節目訪問時指出，最新腦素描顯示女兒的左腦有萎縮迹象，獲安排於今日（3日）早上進行重置頭顱骨手術。



由於小雪兒日漸長大，之前暫時移除的頭骨仍維持本身大小，跟現時的頭骨難以吻合，增加了今次手術的風險，恐威脅其幼小生命。雪兒媽媽懇請全城有心人，一同為愛女集氣、祝福和祈禱。雪兒媽媽在節目中說：「我一定要醫返好佢，我係要拼盡全力、瞓身，都要搵盡世界專家，請求大家去救返個女！」



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現時一歲大女嬰「小雪兒」，於今年1月疑遭社區保姆在照顧期間虐待而昏迷，送院後發現腦部出現大量淤血需進行緊急開腦手術，術後雪兒雖性命暫保，但頭骨被取出，讓她的腦部只能用皮包住，醫生表示雪兒的情況不樂觀、不理想，很有可能永久傷殘及失明。

小雪兒的媽媽在昨晚（2日）播出的無綫節目《東張西望》中受訪表示，女兒獲院方安排於今日（３日）早上接受重置頭骨手術，由於小雪兒日漸長大，而之前手術取出的頭骨仍維持本身大小，令今次手術難度倍增。

從後腦取頭骨填補受創位置

她受訪時提到，因為小雪兒頭骨的距離「拉開咗，有條罅喺度」，院方需要從後腦取一些如手指大小形狀的頭骨，再當成膠布貼落頭骨罅隙，但後腦被取走頭骨部份會留下一個又一個洞，未必能夠自行癒合，之後要再開腦填補人工物料。她泣說：「點樣可以送個女入去，鑽到成個頭都係(窿)，然後又鎅、又鋸、又縫針，佢只係得一歲咋，就算一個成年人，我諗都冇辧法去接受。」

雪兒媽媽又補充，目前還要面對兩個問題，之前取出的骨頭儲存於雪櫃已沒有生命，直接可以形容為「死骨」，再填補回原位純屬保護作用，那塊骨亦可能會被身體當作外來物而排斥，所以面對極大風險，但因小雪兒目前腦部情況變壞，根據最新腦素描的影像報告，右邊紋路可能清晰，左邊則呈一片空白，顯示左腦萎縮，不得不盡快進行手術。

媽媽親抱愛女入手術室：我一定要醫返好我個女！

雪兒媽媽稱，今日她會獲醫生准許抱着小雪兒入手術室，「攬住佢、安撫佢」，醫生會同時慢慢用藥，為小雪兒全身麻醉。因此，她懇請各界有心人一同為雪兒集氣、祝福和祈禱，她矢言：「我一定要醫返好佢，我係要拼盡全力、瞓身，都要搵盡世界專家，請求大家去救返個女。」

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