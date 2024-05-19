年幼雌性江豚擱淺坪洲東灣　屍身傷痕累累　今年累計26宗

撰文：韋景全
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香港海洋公園保育基金表示，昨日（18日）接報通知跟進一宗鯨豚擱淺個案，為本年度第26宗，其屍體新鮮，傷痕累累，該基金今日（19日）已將海豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。

海洋公園保育基金5月18日在坪洲東灣發現一條年幼江豚的新鮮屍體，身長約115厘米。（海洋公園提供）

海洋公園保育基金今日表示，在坪洲東灣發現一條年幼江豚，雌性，身長約115厘米，擱淺被發現時的情況屬新鮮屍體。

海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。該基金亦呼籲，公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。

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