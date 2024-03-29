成年江豚擱淺大嶼山狗嶺涌 屍體中度腐爛 本年累計第21宗
撰文：余月明
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香港海洋公園保育基金昨日（28日）接報通知，於狗嶺涌發現一宗成年江豚擱淺個案，屍體屬中度腐爛，為本年度第21宗。保育基金今日（29日）已將江豚帶回海洋公園作詳細解剖及分析。
香港海洋公園保育基金表示，昨日（28日）接報通知，指於狗嶺涌發現一宗成年鯨豚江豚擱淺個案，身長約178厘米，性別未知，屍體屬中度腐爛，為本年度第21宗。
香港海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，請致電 1823 熱線，並提供發現擱淺的時間、地點、相片，讓行動組能盡快到場跟進。基金亦呼籲公眾出海遊玩的時候，記得要帶走自己垃圾。
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