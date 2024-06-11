港大風波｜特首介入成立調研小組　釐清事實、協調溝通及提出改善

港大校政風波愈演愈烈，校委會及校長張翔昨日（10日）更隔空開火交鋒，作出反駁及還撃。身兼港大校監的特首李家超今日（11日）在行會前見記者表示，今日會聆聽教育局匯報再作決定，下午會有公佈。



政府下午公布，教育局向行政長官建議成立小組，就近期港大內部運作的爭議事宜，進行調查研究，目標有三個，第一是釐清事實及了解各方問題；第二是協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；第三是按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議。李家超已接納建議，小組由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成。



教育局發現不同人士提供的信息並不一致

就港大內部運作事宜有不少報道和議論，李家超委派教育局了解有關事件，並向他匯報。當局公布，經教育局向相關人士了解，發現不同人士提供的信息並不一致，需要釐清事實，並研究處理方法。當局稱，政府和市民對大學寄予厚望，政府每年撥款大學營運，必須確保公帑妥善運用。

+ 3

調研小組由教育局常秘李美嫦和教資會主席雷添良組成

當局表示，按現行的機制，大學教育資助委員會就各資助大學的管治、經費撥款安排及策略性發展有重要角色。教資會與每所資助大學在撥款時均有簽訂《大學問責協議》，就大學的管治、問責及資源運用訂下準則，確保大學運作符合香港利益和配合香港的發展。從制度層面，教育局除了提供資源外，亦負責制定香港整體教育政策及發展策略，教資會撥款安排和教資會資助大學的運作必須配合政府整體教育政策方向。

教育局向行政長官建議成立小組，由教育局常任秘書長李美嫦和教資會主席雷添良組成，將盡快展開工作，並設立由教育局及教資會秘書處組成的支援團隊。

調研小組的目標是：

（一）釐清事實及了解各方問題；

（二）協調內部溝通，協助各方配合，加強彼此合作；及

（三）按調研情況提出意見，並就改善措施和良好做法提出建議，確保大學按《大學問責協議》的要求運作並妥善運用公帑。行政長官已接納建議。



政府：珍惜港大一代又一代人的耕耘 得來不易之卓越成就

政府發言人表示，社會對教資會資助大學有效提升院校管治寄予厚望，「尤其珍惜港大在一代又一代人的耕耘、校內團隊的共同努力下，得來不易之卓越成就。相信成立小組可協助港大提高管治效能，同心協力推動大學再創佳績。」

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）

港大校長張翔與校委會的矛盾不斷升級，昨日兩者再隔空交鋒。校委會昨日發出電郵指張翔一直對副校長委任一事知情，又批評大學在張翔管治下出現「很多不符程序、不合常規現象」；其後張翔提出十點反駁，指校委會從來沒有就提出的人選向他徵詢過任何意見，並提到過去幾年，一直定期向校委會報告大學的主要發展和他本人的工作。

李家超今在行會議前見記者指出，經與張翔及王沛詩會面，提已經提醒兩人良好溝通及互相配合的重要性，又提醒政府資助有要求。他又指，今日稍後會聆聽教育局匯報再作決定，下午會有公佈。他又表示，港大屬於所有港人、不屬於校長亦不屬於校委會主席，稱任何事情要以大學利益為首位。