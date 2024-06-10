港大風波｜校委石禮謙反對發電郵批評張翔：校委會唔係代表我

港大委任副校風波愈演愈烈，繼校監、即特首李家超約見校長張翔與校委會主席王沛詩，校委會今午（10日）突向全校師生及校友發電郵，文中列出四點，反駁校長張翔對上月底大比數通過委任多名暫任副校「毫不知情」的說法，又指事件非因私人恩怨，信中也列出多項指控，指張翔任內出現「很多不符程序、不合常規現象」。



香港大學校務委員會委員、前立法會議員石禮謙表示，他不同意校委會發出相關電郵，認為做法不妥，又指曾要求先開會討論，邀請校長張翔到場解釋，再決定是否要發電郵，惟其意見未獲接納。



他表明說：「校委會唔係代表我」，並稱現時以校委會名義所發電郵，在程序上有問題，不曾聽各方解釋，未符程序公義，對張翔亦不公平，形容現時如同「一封嘢就打低咗香港大學110年嚟聲譽」，又指港大現時陷入「亂局」。



▼6月5日 港大校長張翔在副校長風波首現身▼



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一封嘢就打低咗香港大學110年嚟聲譽。 香港大學校務委員會委員石禮謙

港大委任副校風波愈演愈烈，校委會今午突致函全校師生及校友，反駁校長張翔對上月底大比數通過委任多名暫任副校「毫不知情」的說法，並列出多項指控，指張翔任內出現「很多不符程序、不合常規現象」。

港大校委會成員中，主席及其中六名校委由校監、即特首委任。除了立法會議員陳振英外，主席王沛詩及石禮謙這次三年任期，均是2021年12月或2022年1月開始，即前任持首林鄭月娥離任前委任，他們將於今年底屆滿。

石禮謙。（資料圖片）

石禮謙：應先邀張翔到場就內文所提情況作解釋

港大校委石禮謙表示，並不同意校委會發出相關電郵，認為做法不妥。他續指，曾要求先開會討論，邀請校長張翔到場，就內文所提的情況作解釋，再視乎事情實況是怎樣，決定是否要發電郵、及當中內容。

石禮謙說，其意見未獲接納，在收到今次電郵內容數小時後，校委會成員已投票表決，並以大多數贊成票通過，向全校師生及校友發出電郵，「我就無同意，我要求佢開會傾完先先去出，但佢出咗。我想講我唔係同意出呢份嘢。」

要求列明贊成發出電郵的校委會成員名單

他表明「校委會唔係代表我」，認為若然要發出這次的電郵，應列明贊成的校委會成員名單，而非以校委會名義發出。他指，現時以校委會名義所發的電郵，不曾聽各方解釋，不符校委會應有中立角度，在程序上有問題，未符程序公義，對張翔亦不公平。

而家係咪良好管治? 開會都唔會，就咁一張紙，我人多蝦你人少，影響到好多人嘅聲譽，影響到好多人嘅誠信，咁樣唔得㗎嘛。 香港大學校務委員會委員石禮謙

指港大陷入「亂局」 勸各方以和為貴：唔啱傾到啱

石禮謙指，這封電郵影響很多為香港教育出力的人，形容現時如同「一封嘢就打低咗香港大學110年嚟聲譽」，又指港大現時陷入「亂局」，勸各方應「以和為貴、唔啱大家傾到啱為止」，也期望政府有其智慧解決今次事件。

港大校委會，通過暫任七名副校長，並非由校長張翔提出。（香港01製圖）