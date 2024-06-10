港大風波｜梁美芬冀盡快平息事件　呼籲放下分歧：雙方要大局為重

港大委任副校風波持續，校委會今午（10日）向全校師生及校友發電郵，反駁校長張翔對委任副校「毫不知情」的說法，信中也列出指控，指張翔任內出現「很多不符程序、不合常規現象」。



港區人大代表、經民聯立法會議員梁美芬表示，希望港大盡快平息事件，又指作為港大校監的特首李家超也已接觸校長張翔與校委會主席王沛詩，認為現時適合成立委員會，讓各方在委員會表達觀點，由第三方評論及審視，嘗試解決問題。她也呼籲「大家就好好珍惜呢個機會，放下分歧，好好向前走。」



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港區人大代表、經民聯立法會議員梁美芬表示，希望港大盡快平息事件，目前作為港大校監的特首李家超也已接觸校長張翔與校委會主席王沛詩，認為現時適合成立委員會，讓各方在委員會表達觀點，由第三方評論及審視，嘗試解決問題。

她形容現時狀況是現時雙方各執一詞，呼籲雙方要珍惜特首主動協助、幫助雙方協調的機會，「我就衷心呼籲，如果特首協助，作為校監去處理呢個事件，大家就好好珍惜呢個機會，放下分歧，好好向前走。」

港區人大代表、經民聯立法會議員梁美芬表示，希望港大盡快平息事件。（資料圖片／黃浩謙攝）

據其了解，委員會會在短時間內會成立，人選則仍在物識，不過由於委員會聽取雙方觀點、審視雙方的資料也需時，現時只能期望盡快解決，「當然最好雙方協調到，協調到就最好，對香港、或者對香港大學界，呢個真係希望雙方大局為重。」

問到如情況再惡化，事件中雙方無法協調，政府應如何處理，梁美芬指：「協調唔到都要協調嘅。」她又指，大學界過往有很多類似事件，也是要交予委員會處理，而今次事件中雙方均是大學最高層，希望他們把握機會好好在委員會表達觀點，她相信有委員會，事件大多可以解決，「簡單嚟講，就退一步海闊天空，可能雙方都係。」

她續指，現時來不及談其他事，暫不會評論事件對大學界的影響，只期望先處理好港大現時的情況。