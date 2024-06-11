內地直播間女主播及另一女子　來港開戶賄賂滙豐職員　認罪囚4周

兩名內地女子來港到滙豐銀行開戶，涉以一疊100元及500元的現鈔行賄銀行職員，以助她們可即日辦妥手續。職員拒收賄款，並向上級匯報事件。兩名女子因此被捕，被廉政公署控以行賄罪。案件今（11日）在東區法院再訊時，兩人認罪，主任裁判官蘇文隆判兩人各入獄4星期。



被告于慧及王金玉在東區認行賄罪，各被判囚4星期。

兩名被告于慧（26歲，行政人員）及王金玉（37歲，直播間導播），報稱地址分別為北京市和山西省。控罪指，二人於或約於2024年4月19日在香港，無合法權限或合理辯解而向代理人，即香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐）的僱員梁家衡，提供利益，即提供形式為一筆未指明款額金錢的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為梁協助于慧開立滙豐銀行帳戶的誘因或報酬，或由於梁作出上述作為而向他提供該利益。

于未能用應用程式申請未獲批核

案情指，兩被告於案發日早上來港，到滙豐銀行灣仔一間分行申請開設個人戶口。王金玉在職員協助下，透過銀行的電話應用程式即日辦妥開戶手續，但于慧未能透過該應用程式開戶，申請未獲即時批核。

下午再到銀行交文件時遞上附現金信封

兩人同日下午再次約見該名銀行職員，嘗試以傳統面見方式開戶，並在提交文件時將一個信封交予該銀行職員，信封內載有一疊港幣100元及500元的鈔票。該銀行職員拒絕收取賄款，並即時向上級匯報事件。廉署其後接獲投訴，隨即到現場拘捕兩人。

案件編號：ESCC1266/2024