高才通｜為插班派紅包　廉署：沒收高才通人士行賄學校或銀行投訴

「高才通」人士為助子女入學而向學校「送紅包」一事，今日（6日）獲身兼香港高才通人才服務協會創會會長的選委界議員尚海龍向《香港01》證實，曾收到懷疑向學校和銀行等行賄的人士，因接受調查而不能出境的求助。



廉政公署晚上回覆查詢指，該人才計劃推行以來，沒有接獲任何「高才通」來港人士行賄學校或銀行職員的投訴；教育局表示，沒接獲相關報告。



「香港高才招聘展覽2024」。（資料圖片/廖雁雄攝）

有報道指，曾有「高才通」來港人士為促成子女「插班」，向校方送紅包。尚海龍就稱不排除有個別來港高才，因不熟悉香港法例「動了心思」，而暑假來臨，是插班高峰期，他呼籲高才不要走捷徑，以促進廉政文化。

廉署回覆時表示，自「高才通」推行以來，並未接獲投訴指任何「高才通」來港人士行賄學校或銀行職員。

廉署又指，一直有向抵港內地人才宣傳香港的反貪法例，協助新來港人士融入廉潔社會文化；另外亦積極透過不同渠道宣傳教育，包括勞福局轄下的人才辦、內地人才聯繫團體等，以及參與人才論壇及博覽會，並在微信推出「秒懂香港廉政」等。

教育局亦回覆表示，沒有接獲相關報告。局方又指，一向致力推動教育工作者的防貪意識，除向學校發出通告及指引外，亦有於校董、教師和校長的培訓課程中，加入有關誠信管理及防貪的內容提高廉潔意識。

勞福局未回應有否收到投訴 僅指人才辦與抵港人士保持聯繫

勞福局未有回應是否收到相關投訴，僅指「人才辦（香港人才服務辦公室）會與已抵港人才保持聯繫，跟進他們在香港的發展及了解他們的需要」。該局又指，人才辦由今年3月開始，已舉辦多場主題研討會或工作坊，會按實際情況及抵港人才的需要，繼續提供適切服務支援他們更快適應香港生活。