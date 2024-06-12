港珠澳大橋｜珠海口岸塞車　運流局：內地優化設施　提升驗放效率

端午節期間，港珠澳大橋珠海口岸出現大塞車，從下午開始至少塞兩小時才能過關，至傍晚時段更要4小時，引起外界關注大橋車流、配套等問題。運輸及物流局今午（12日）表示，據當局了解，內地相關部門正優化珠海口岸設施和安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。



▼港珠澳大橋端午期間曾大塞車▼



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運流局今日於Facebook發文指，政府有密切留意港珠澳大橋運作，尤其「尖峰日子和時段」，大橋口岸的通關和交通情況，亦有與內地部門商討優化口岸通關安排。

加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導

港珠澳大橋珠海關口塞車，有意見認為與一帶道路交通設計有關。運流局指，據當局了解，珠海口岸方面，內地相關部門正優化珠海口岸設施、安排，包括增加小客車驗放通道、提升設施驗放效率、加強宣傳引導旅客避開高峰出行和現場疏導等。

當局又表示，香港口岸會採取不同措施提升通關能力，包括透過靈活調配人手、優化工作流程及運用創新科技等；另外，在高峰日子亦有加開額外私家車清關亭，以應付車流增加；至於運輸署的「香港出行易」程式，亦有新增大橋香港口岸通關廣場的實時交通快拍，讓出行人士更易掌握口岸情況，靈活出行。

運流局強調，政府會繼續與內地部門保持緊密聯繫，密切留意大橋運作情況，持續研究和推行可行的優化方案，確保大橋車流暢順，加強善用大橋。