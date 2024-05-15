佛誕北上｜羅湖口岸人頭湧湧　港珠澳大橋中午仍有數百輛車等通關

今日佛誕假期（15日）再出現復活節及母親節的大規模北上潮，羅湖口岸早上已有大批港人輪候過關，離境關口人頭湧湧，每條隊伍有約數十人排隊，過關需半小時。至於港珠澳大橋口岸同樣擠塞，中午12時仍大排長龍，至少有過百車輛在等待通關，只見車龍不見龍尾。大橋應急救援指揮中心提醒，今晚將迎來車輛離開珠海的高峰，呼籲駕駛者留意。



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羅湖口岸早上9時許已大排長龍過關

佛誕雖然僅得一日假期，但無阻港人北上的步伐。羅湖口岸於今早9時許，已有大批港人過關到深圳吃喝玩樂。現場所見，離境關口人頭湧湧，每條隊伍有約數十人排隊，但秩序大致暢順，記者花約半小時才完成過關，等候時間較平日長。

另一邊廂，佛誕同樣吸引大量港車北上。澳門治安警察局於今早11時半公布，港珠澳口岸離境車道現時交通擠擁，呼籲兩地牌駕駛者在高峰時段，可考慮選擇使用其他口岸。

2024年5月15日中午約12時半，港珠澳人工島往珠海口岸方向大排車龍。（網頁截圖）

大橋應急救援指揮中心︰晚間時段將迎來車輛離珠高峰

其後至中午12時許，治安警察局再公布，港珠澳大橋珠海公路口岸入境車道交通仍然十分擠擁，會與內地交管部門保持密切聯繫，並派員到現場協調疏導港澳車輛交匯處的交通。

根據當局的實時直播，港珠澳大橋通往珠海的馬路，起碼有過百車輛在等待通關，更不見龍尾。直至午後，車龍才逐漸消退。

港珠澳大橋應急救援指揮中心提醒，今日為港澳的佛誕假期，預料港珠澳大橋珠海公路口岸下午至晚間時段，將迎來車輛離開珠海的高峰，呼籲旅客及駕駛者留意。