廉署控資產管理公司東主 涉7年間經地下錢莊「洗黑錢」$5,000萬
撰文：孔繁栩
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廉政公署今日（13日）公布，昨日(12日)落案起訴Augustine Holdings Limited (AHL)資產管理公司東主，過去7年間，涉嫌透過多間公司及多名人士，經地下錢莊清洗犯罪得益近5,000萬元。被告已獲廉署准予保釋，明日(14日)在東區裁判法院提訊。
被告肖銳（35歲），是AHL東主之一，被控兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條。
廉署：調查仍在進不排除會再作檢控
案件於2016年3月至2023年11月期間發生，當時被告與另外兩名人士共同成立AHL，該公司從事資產管理業務，旗下有三間附屬公司。其中一名AHL東主熟識地下錢莊運作，被告於2016年要求該名東主協助他把其內地資金匯到香港。
控罪指被告涉嫌知道或有合理理由相信34筆經由12間公司及11名人士存入他兩個個人銀行戶口共約5,000萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理有關款項。
廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現案發期間該12間公司及11名人士與AHL及其子公司沒有業務往來，亦非其客戶。
相關調查仍在進行，廉署不排除會再作檢控。
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