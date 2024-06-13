暑假旅遊｜訪台港人下跌　長榮航空香港總主任分析　北上熱潮搶客

本港北上熱潮持續，有旅行社指受經濟疲弱及港人北上影響，「台灣團斷崖式下跌七成」。長榮航空香港分公司總主任陳水鋒今日（13日）向《香港01》確認，因受北上熱潮影響，今年由香港去台灣的旅客的確有下降，但預料在熱潮減退後人數會回復至正常水平。



2024香港國際旅遊展，本年參加台灣館的單位：中華航空、長榮航空、台灣休閒農業發展協會等，會有多個台灣旅遊優惠。（何倩瑜攝）

長榮航空香港分公司總主任陳水鋒在2024香港國際旅遊展上表示，今年由香港去台灣的人數的確有下降，而在一定程度上產生了影響，「現在經濟沒有那麼好，民眾會選擇比較划算、方便又好玩的地方旅行，他們很多都會選擇北上」。他指，除了北上熱潮影響，後疫情時代的「報復式旅遊」結束，令出遊數字下降，亦屬今年香港出行至台灣人數減少的第二原因。

陳水鋒指出，現階段短期內人數會變少，但「香港人喜歡新鮮感」，預料在一段時間後，隨北上熱潮減退，加上台灣本土文化的吸引力，去台灣的人數會回復正常水平。

長榮航空香港分公司總主任陳水鋒表示，因受北上熱潮影響，今年由香港去台灣的旅客的確有下降。（何倩瑜攝）

台灣推「親山、親海、樂環島」新遊玩方法

他又指，長榮航空今年4月開通香港及高雄的航班服務，相信是因為市場有需求才會有這條航線，「沒有足夠旅客，我們不會開」。

今年台灣觀光協會香港辦事處參與香港國際旅遊展，「台灣館」以親子旅遊為主題，並設有3大打卡區「親山、親海、樂環島」展現台灣最新旅遊方法。本年參加台灣館的單位：中華航空、長榮航空、台灣休閒農業發展協會等，會有多個台灣旅遊優惠。