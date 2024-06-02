3號風球留人　昨26萬港人北上近四個周六最少　8.7萬內地客南下

撰文：倪清江
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熱帶氣馬力斯北上後，昨日（1日，星期六）下午於本港西北約200公里掠過，天文台下午近5時才將3號風球降至1號風球。打風不成落大雨，料影響港人離港，昨有26萬人次北上，為近四個星期六最少，跌穿30萬水平；來港內地旅客則有8.7萬人次，料當中部份人是來港到「 WATERBOMB香港」追韓星。

▼6月1日　Waterbomb Hong Kong音樂節第1日▼

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入境處數字顯示，昨有32.9萬（328,966）人次港人出境，扣除經機場、港珠澳大橋及港澳客輪碼頭出境人數後，餘下26萬（261,471）人次北上廣東為主，料大部份往深圳等地。

5月初連日大雨也令北上人數銳減，當中5月1日（勞動節假期，星期三）及4日（星期六）均分別只有14.7萬及21.6萬人次，但其後三個星期六「復常」，依次有35萬（11日）、31.2萬（18日）及30.7萬（25日）港人北上。故昨日少於30萬人次，為近四個星期六最少。

至於來港內地旅客下降，有86,990人次，比對上星期六（5月25日）的10.9萬人次少兩成。他們當中部份是來港出席「 WATERBOMB香港」，玩水兼追韓星。

對上周未有內地歌手華晨宇來港，在中環海濱開演唱會，吸引大批粉絲來港。

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