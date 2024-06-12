暑假旅遊｜台灣團跌六七成　縱橫遊袁振寧︰家長永遠有Plan B北上

北上熱潮持續逾一年，本港除了餐飲及零售業外，甚至旅行社亦感受到衝擊。縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於受經濟疲弱及港人北上影響，短途旅遊大受打擊，例如台灣的報團人數，較去年暑假同期「斷崖式下跌」六至七成。至於日本的跌幅不明顯，惟當地酒店房價及車租，較疫前分別飆升一倍及五成，以致旅行社的成本劇增。



他表示，家長可隨時帶同小孩北上玩樂數日，不再預先報團。「唔使咁早訂啦，到時去唔到，咪北上玩幾日，永遠有個Plan B（後備方案）咁，再唔係小朋友暑假冇得去玩喇喎。」



台灣與內地客源重疊 報團人數跌幅最顯著

暑假為傳統旅遊旺季，不過港人的外遊目的地似乎有所轉變。袁振寧今日（12日）向《香港01》形容，今年的暑假市道為「馬馬虎虎」，他估計由於受經濟疲弱影響，性價比更高的內地遊更受港人青睞，導致短途旅遊大受打擊，當中台灣便因定位與內地重疊，報團人數跌幅最顯著，相比去年暑假情況，出現「斷崖式下跌六至七成」。

開咗關之後，一家三口一兩千蚊玩兩三日，去南韓、台灣嘅話，燃油附加費、離境稅都未必夠畀。點解要花幾千蚊去台灣？ 縱橫遊常務董事袁振寧

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料相片／鄭子峰攝）

日本名古屋酒店 疫情前後房價飆一倍

被喻為港人鄉下的日本，或因日圓匯率持續低迷，未出現台灣團的下跌情況，惟當地成本卻不斷飆升，縱使日圓貶值，但拉上補下最多「打個和」。袁振寧表示，全日本的酒店房價明顯上漲，以名古屋市區一間酒店為例，雙人房在疫情前每晚只索價1.5萬日圓（折合約745港元），惟最近卻加價至3萬日圓（折合約1,490元），即升幅達整整一倍。

與此同時，日本《道路交通法》修正案於4月1日實施，旅遊巴司機的工作時數及行駛里數等，均受到嚴格規範，租車公司變相需要聘請更多司機，最終車租較疫情前高出五成。不過袁振寧不敢加價趕客，反而下調團費約一成。「暑假去日本平平地萬二蚊，但北上都係幾千蚊，好難會賣得好。」

日本風景如畫，一直是港人熱門的旅遊目的地。（Photo by Carl Court／Getty Images）

中國旅遊熱興起 縱橫遊推深度遊路線

惟凡事有利有弊，袁振寧表示，「中國旅遊熱」興起，確實帶動內地團的增長，當中烏魯木齊、天津及成都等，便受到團友歡迎。因此，他亦看準時機，推出更多特色旅遊產品，例如行駛新疆全境的新東方快車，或是內蒙極北列車等，明年將主力推內地深度遊路線。

內蒙極北專列「呼倫貝爾號」。（縱橫遊圖片）

新疆海天一色的美景。（縱橫遊圖片）

袁振寧又說，自去年中掀起北上熱潮後，港人外遊的選擇增加，不再預先報團。「睇到報名嘅客人慢咗，睇定啲先，甚至乎唔睇定住。唔使咁早訂啦，到時去唔到，咪北上玩幾日，永遠有個Plan B（後備方案）咁，再唔係小朋友暑假冇得去玩喇喎。」

縱橫遊在銅鑼灣恆隆中心開設分店。（縱橫遊提供相片）

改行高質路線 銅鑼灣新店提供銀行式體驗

此外，疫情期間本港多間旅行社捱不住倒閉，縱橫遊亦「壯士斷臂」，一度縮減分店至兩間。如今本港逐步復常，該旅行社亦改行高質路線，去年底在荔枝角的D2 Place開設面積達7,000呎的概念店，放有梳化及特色擺設等，向顧客提供銀行式的體驗，投資額約1,000萬元。

有見反應良好，銅鑼灣恆隆中心舊址的分店，亦沿用荔枝角店的風格，在上周重新開幕。若顧客在今個月內親身報團於9月至11月出發，並在店內打卡，最高可減3,000元。袁振寧透露，端午節期間新店持續有顧客排隊查詢或報團，他計劃若市況逐步好轉，將在新界再開分店便利該區居民。

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