陳同佳案｜管浩鳴形容民進黨失立法機構控制權為契機：冀有新睇法

反修例風波至今5年，觸發政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，仍未赴台投案，一直協助陳同佳的選委界立法會議員管浩鳴接受商台訪問時表示，台灣年初大選，民進黨失去立法機構控制權為一個契機，令陳同佳有機會到台灣承擔刑責，「希望新嘅政府有新嘅睇法。 」



陳同佳至今未能赴台自首，協助他的管浩鳴亦十分無奈。（資料圖片）

管浩鳴：對潘媽媽都應該有個交代。

陳同佳5年前因疑在台灣殺害女友後回港觸發政府修訂《逃犯條例》，反修例風波至今5年仍未赴台投案。陳同佳在香港因洗黑錢罪名被判囚，出獄超過4年半，自2021年離開警方安全屋後，仍然居於偏遠地區的深山，管浩鳴接受商台訪問時表示，陳同佳仍然希望到台灣承擔刑責，「希望盡快有個出路俾佢啦，始終我覺得對潘媽媽都應該有個交代。 」他指，希望大家能從一個切切實實的角度出發，給一個年輕人贖罪的機會。

潘媽媽曾多次表達，希望能作為中間人聯繫港、台解決陳同佳赴台的問題。（資料圖片）

他又認為，台灣年初大選，民進黨失去立法機構控制權為一個契機，令陳同佳有機會到台灣承擔刑責，「希望新嘅政府有新嘅睇法。 」他形容，事情本身很簡單，一件殺人的案件，嫌疑者願意自首和受到公平審訊，理論上應該沒有爭拗，「可惜喺政治當中，事件都4年幾5年啦，希望用一個人道嘅立場（處理）。」

繼續倡議幫助反修例事件中被定罪的年輕人更生

管浩鳴前年就任立法會議員時，曾提出幫助在反修例事件中被定罪的年輕人更生，撤銷他們在警方的刑事紀錄，改為交由法庭存檔，至今未獲當局回應。管浩鳴在訪問中表示，法庭正在審理部分國家安全案件，現時未必為合適時間。不過，他指，會繼續倡議相關措施，而不少涉及案件的年輕人已經有悔意，希望社會多給予機會。

保安局回覆媒體查詢時指，特區政府希望陳同佳能夠早日赴台承擔法律責任的立場不變，陳同佳已表明願意赴台自首，現時直接解決事件的方法，是中國台灣當局盡快批准陳同佳入境以承擔法律責任，又指，批准陳同佳入境的決定權和主導權，完全在中國台灣當局，只要中國台灣當局盡快批准陳同佳入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排研究，以認真和務實的態度處理事件。