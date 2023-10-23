陳同佳出獄4周年　居深山打機未赴台　管浩鳴：台灣選舉後有進展

觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，2019年10月23日因洗黑錢案出獄後，至今日剛好4年。不過，當年表明會赴台自首的他，目前仍然在港。一直協助陳同佳的立法會選委界議員管浩鳴稱，陳同佳仍居於偏遠地區的深山，以上網、打機渡日，形容其心情「肯定不會好」，因為生活非想像中的自由，是無了期的等待，暫無任何人生計劃也沒有進修。



管浩鳴向《香港01》強調，陳同佳赴台自首的意願不變，強調只待台方批准入境。但他相信要待明年1月台灣大選過後，事件才或有進展。



陳同佳至今未能赴台自首，協助他的管浩鳴（左）亦十分無奈。（資料圖片）

陳同佳前年離開警方提供的安全屋後，一直居於偏遠地區的深山，等候赴台自首。

管浩鳴：無了期等待非常煎熬

管浩鳴接受《香港01》查詢時，形容陳同佳心情「肯定不會好」，平日以上網、打機打發時間，又說：「某程度唔係大家想像中咁自由」，因無了期等待非常煎熬。他又指沒有與死者潘曉穎的媽媽聯絡。

至於何時赴台自首，管浩鳴預料一切都需要等待明年一月的台灣的選舉過後，或能有所進展。但若台灣政局有變，或新任領導人無意批准陳同佳入境，陳同佳將有何人生計劃？管浩鳴指陳同佳暫未有人生計劃，也沒有進修， 一切有待有定局再作打算。至於有否委託內地協助洽談自首事宜，管牧稱沒有，指兩岸關係並不太好。

陳同佳涉於2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎，之後更拿走潘的相機及手機等財物，又拿走其提款卡，並在潘的戶口提走金錢。他之後潛逃回港，後被控以4項洗黑錢罪名，陳同佳承認控罪，2019年4月在高院判囚29個月，由於判刑時他已被拘押13個月，加上若服刑期間行為良好，料只須服刑期的三分之二，扣除被拘押的時間，故同年10月獲釋，並獲安排入住警方的安全屋，等候赴台自首。

2021年中，警方經評估後，決定取消保護陳同佳，陳離開安全屋，管浩鳴當時形容陳搬到「一個不會容易與市民接觸的地方」。