陳同佳案｜台灣賴清德上任　管浩鳴稱會重提赴台：同佳意願無變

觸發上屆政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，2019年10月23日因洗黑錢案出獄後，至今仍在港。台灣賴清德今日（20日）宣誓接替蔡英文，立法會議員管浩鳴表示，會與當局再提出陳同佳赴台自首請求及安排，但相信要等新班子上任一段時間，才有機會去處理，強調「同佳的情況和意願並沒有改變」。



陳同佳至今未能赴台自首。（資料圖片）

台灣政府今日換屆，賴清德正式宣誓接替蔡英文。協助陳同佳的立法會議員管浩鳴，被問及台灣新屆政府宣誓就職後，陳同佳赴台事宜有何推進，會否就赴台事宜與作出溝通等。

管浩鳴回應指，「我當然會與有關當局再提出請求和安排」，相信要等新班子上任一段時間，才有機會去處理，強調「同佳的情況和意願並沒有改變，多謝大家關心！」

我當然會與有關當局再提出請求和安排，但相信要等新班子上任一段時間，才有機會去處理。同佳的情況和意願並沒有改變，多謝大家關心！ 立法會議員管浩鳴

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（中央社LIVE影音截圖）

管浩鳴曾於去年底及今年初均表達過，陳同佳至今無法自首，死結在於台灣不批准陳同佳入境，強調希望台灣地區新的領導人能本着人道主義立場，同意佳仔回台灣自首，讓其得到公平審訊和改過自新的機會。

陳同佳涉於2018年2月在台灣殺害女友潘曉穎，之後更拿走潘的相機及手機等財物，又拿走其提款卡，並在潘的戶口提走金錢。

他之後潛逃回港，後被控以4項洗黑錢罪名，陳同佳承認控罪，2019年4月在高院判囚29個月，由於判刑時他已被拘押13個月，加上若服刑期間行為良好，料只須服刑期的三分之二，扣除被拘押的時間，故同年10月獲釋，並獲安排入住警方的安全屋，等候赴台自首。

2021年中，警方經評估後，決定取消保護陳同佳，陳離開安全屋，管浩鳴當時形容陳搬到「一個不會容易與市民接觸的地方」。