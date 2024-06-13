中大專業進修學院網上學習平台遭黑客入侵 逾2萬帳戶資料外泄
撰文：何瑞芬
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近年發生多宗資料外泄事件，最新一宗涉及港中文大學專業進修學院，學院通告指6月3日發現其Moodle網上學習平台被黑客入侵，逾2萬個帳戶的姓名、電郵、學生編號等資料或外泄，暫無發現有大量資料流出及在暗網上出現。學院已通報中大及向警方備案，也按機制通知私隱專員公署及知會受影響人士，並已停用登入帳號和重設密碼，將平台移離伺服器等。
中大專業進修學院發出特別通知，指6月3日發現學校Moddle網上學習平台被黑客入侵，20,870名帳戶姓名、電郵地址及學生編號等資料或外洩，包括員工、兼任導師、學生、畢業生及部份訪客。
學院稱，事故後已停用該登入帳號，並重設密碼，將網上學習平台移離相關伺服器，同時加強其他網絡安全措施。學院危機管理小組已向大學報告事故，大學委任的外部資訊科技安全顧問已進行調查，未發現有大量資料流出，相關資料也無在暗網上出現。
該校稱，已就事件向警方備案，大學也已按既定程序通報私隱專員公署並通知受影響人士，學院正重新檢視電腦系統保安，並配合私隱署調查。
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