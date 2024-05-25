聲稱「民政事務總署」港居民資料暗網有售　署方澄清：沒資料外泄

外國一間科技保安公司在社交平台發出一則警告，標題為香港居民資料於「暗網」(Dark Web)外泄，並附有一幅「暗網」討論區截圖，見到有人於「暗網」出售來源自香港「Home Affairs Department」的香港居民資料，帖文指資料包括相關人士的全名、香港身份證、居住區域街道及地址等。

民政事務總署指，在得悉網上平台聲稱後，已通知政府資訊科技總監辦公室，該署亦立即進行調查，調查顯示該署系統沒有任何被入侵或盜取資料的跡象，亦沒有資料外泄。個人資料私隱專員公署稱，並無收到相關機構的資料外泄事故通報，會聯絡相關機構了解事件。

就網上平台的相關聲稱，《香港01》正向政府資訊科技總監辦公室查詢是否屬實及是否有其他政府部門外泄個人資料。



外國一間科技保安公司在社交平台發出一則警告，標題為香港居民資料於「暗網」(Dark Web)外泄，並附有一幅「暗網」討論區截圖，見到有人於「暗網」出售來源自香港「Home Affairs Department」的香港居民資料。（網上截圖）

外國科技保安公司FalconFeeds在社交平台X（前稱Twitter）發出警告，標題為香港居民資料於「暗網」(Dark Web)外泄，並附有一幅「暗網」討論區截圖，有人於「暗網」出售來源自香港「Home Affairs Department」的香港居民資料，帖文指資料包括相關人士的全名、香港身份證、居住區域街道及地址等。貼文者亦貼出不同的價錢選項。

貼文聲稱個人資料來自「Home Affairs Department」，民政事務總署發言人下午表示，留意到有人在網上平台出售聲稱屬於民政事務總署系統內取得的市民資料，民政事務總署澄清並沒有資料外泄。

向警方網罪科舉報 民政事務總署嚴厲譴責網上散布不實消息

該署指，在得悉網上平台的聲稱後，已通知政府資訊科技總監辦公室，該署並立即進行調查，調查顯示該署系統沒有任何被入侵或盜取資料的跡象，亦沒有資料外泄。

民政事務總署稱，已向警方網絡安全及科技罪案調查科舉報，該署對於任何形式的網絡犯罪行為和在網上散布不實消息予以嚴厲譴責，並會全力配合執法機構的調查工作。

私隱專員公署無收到相關通報 會聯絡相關機構了解

個人資料私隱專員公署稱，並無收到相關機構的資料外泄事故通報，會聯絡相關機構了解事件。