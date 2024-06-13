多啦A夢｜昂坪360主題纜車周五開幕　市集設多個打卡點

昂坪360將在6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360」，屆時能乘坐以多啦A夢為主題的纜車，拍攝多啦A夢相框貼紙相，及參加扭蛋機抽獎活動 。昂坪360董事總經理董沛銓表示，希望以多啦A夢這個跨世代的經典動盡和漫畫角色，夠吸引海外粉絲到訪，並藉此推動香港旅遊發展。



「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360」明天（14日）開幕，並設有多個活動及擺設吸引市民及旅客。纜車方面，有三架以「100%多啦A 夢」為主題的水晶纜車，兩架載客版纜車的車身會繫上全新登場法寶「100%朋友召喚鈴」，並能以「隨意門」主題顏色粉紅色為主的纜車車門踏入車廂。

另一架全包版的主題纜車，則有31個不同造型與表情的多啦A夢，供市民及旅客拍照，但該架主題纜車並不載客。

現場亦會有高2.5米的新登場特別法寶「100%朋友召喚鈴」，並聯同6個不同造型的多啦A夢，和法寶「隨意門」，讓市民及旅客與其合照。而「100%朋友召喚鈴」實際上是台巨型扭蛋機，完成指定步驟後就能參加扭蛋機抽獎活動，並獲得多啦A夢法寶「隨意門」、「時光布」、「記憶麵包」等禮物。

昂坪 360 將在6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360」，屆時能乘坐以多啦A夢為主題的纜車，拍攝多啦 A 夢相框貼紙相，及參加扭蛋機抽獎活動 。（黃梓霖攝）

昂坪市集亦有「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，呈現主角經常於課後消遣的標誌空地場景。另外，從7月13日至8月11日，更會有十個穿上電影主題服飾的立體多啦 A 夢1:1 原大雕塑，放設在市集的不同角落。

昂坪市集亦有「胖虎世界巡迴演唱會」場景裝置，呈現主角經常於課後消遣的標誌空地場景。如想合照留念，亦可到360 旅遊資訊中心拍攝「100%多啦 A 夢」限定貼紙相框貼紙相。（黃梓霖攝）

如想合照留念，亦可到360 旅遊資訊中心拍攝「100%多啦 A 夢」限定貼紙相框貼紙相，持有即日纜車門票及在昂坪市集消費滿港幣$100，讚好及追蹤昂坪 360 社交媒體專頁，就可拍攝一次。