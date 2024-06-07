多啦A夢展｜1500學生及義工昂坪拼出主題頭像　昂坪360纜車推優惠

全球最大型多啦A夢展將於7月中開始，昂坪360纜車昨日（6日）安排1,500名學生和義工穿上多啦Ａ夢主題顏色白、藍、黃、紅和黑五種顏色的衣服和帽子，在昂坪有序排列拼出展覽主題、掛上特別法寶「100%朋友召喚鈴」多啦A夢頭像。



昂坪360又公布，即日至下周四（13日）賓客於昂坪360官方網站訂購來回纜車 （一程水晶及一程標準車廂） 成人和小童或長者門票可享75折優惠，門票使用期由6月14日至9月1日。



1,500名學生和義工6月6日在昂坪有序排列拼出多啦A夢頭像。(昂坪360提供圖片）

昂坪360董事總經理董沛銓表示，籌備這項快閃活動絕不容易，由於參與人數眾多，從安排學生從學校到昂坪，到走到正確位置、成功拼出圖案，每個環節都充滿挑戰。他感謝各間學校師生和鄰舍輔導會義工參與，令快閃活動能夠順利舉行。參加的學生在參與快閃活動外，亦趁機在昂坪市集、天壇大佛、心經簡林等地方遊覽。

昂坪360公布，由6月15日早上10時起，持來回纜車票的賓客，只需在東涌纜車站售票處捐款50元予鄰舍輔導會，可獲得任務卡參與「100%朋友召喚鈴」大冒險，並得到限定豆沙包主題頭箍和鈴鐺斜揹小袋，任務套裝限量500份，先到先得，換完即止。

鄰舍輔導會總幹事馮綉文說：「多啦A夢是一個很好的朋友，總會在大雄有需要的時候幫助他，我們希望能夠藉著這個家傳戶曉的角色，傳播的關愛的精神，並提醒大家多關顧身邊的人。」

創意品牌AllRightsReserved（ARR）舉辦的全球最大型多啦A夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）7月13日開始，由6月14日至9月1日也會舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪360」。ARR林樹鑫表示，希望透過今次與昂坪360合作，讓多啦A夢走進不同社區，包括旅遊景點。「今次計劃內容多為前所未見，今早快閃拼圖活動特別用上展覽標誌圖案，寓意通過法寶召喚到昂坪360，相信能吸引不少市民及旅客到訪。」