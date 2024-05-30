多啦A夢展｜收費展門票售罄　免費展設漫畫立牌致敬配音員林保全

《多啦A夢》展覽相隔12年再來港舉辦，將於7月13日至8月4日在星光大道及K11 MUSEA舉行《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站。主辦方AllRightsReserved（ARR）今日（30日）宣布，收費展廳的門票已全數售罄，未能買到門票的粉絲仍可參觀免費戶外展區，如「100%星光大道」，内有全球最高的充氣多啦A夢公仔、不同造型的多啦A夢&Friends雕塑等。



主辦方ARR亦表示，感激得到香港多啦A夢配音員林保全家人的支持，容許他們以漫畫形式讓保全叔參與多啦A夢的免費展區——100%星光大道；展區同時會對香港電影致敬，由多啦A夢和大雄等人物造型會穿上禮服，走過以多啦A夢主題顏色創作的「藍」地毯，沿途向13位電影工作者的漫畫化人形立牌致敬，包括著名電影導演杜琪峰、影星古天樂及鄭伊健等。



展區亦圍繞「好朋友，心中一想就即到」的主題，在星光大道設有DORAEMON ID體驗，讓觀眾可自由設計個人化專屬漫畫形象，搖身一變成為多啦A夢的好友。

▼《100%多啦A夢&FRIENDS》在5月25日的巡迴特展快閃活動▼



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《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展全球首站將在香港暑假舉辦，展覽設免費區和收費區，共展出135組《多啦A夢》立體雕塑，包括12米高、戴着畫家帽並手持畫筆的漫畫家裝扮多啦A夢充氣雕塑。

▼東京藤子・F・不二雄博物館展品▼

