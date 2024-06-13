房委會通過本年度公屋編配估算　約3萬公屋供編配　1.1萬屬新單位

房委會資助房屋小組委員會今日（13日）通過2024/25年度公屋編配估算，有約30，200個可供編配的公屋單位，包括約11,100個新單位、及約19,100個回收單位可供編配予各類別申請者，有77.2%、即23,300個單位將編配予公屋申請者，當中配額及計分制下非長者一人申請者的編配配額佔2,200個。



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房委會發言人指，2023/24年度實際編配數字為23,598個，達原先估算的97.9%。由於個別由精進建築有限公司負責的項目未能如期完成，新落成單位編配數字較預期少4,500個；但在房屋署加強打擊濫用公屋措施下，及有新的資助出售房屋單位入伙，回收單位的數目較原先估算的15,600個多約4,100個。

發言人又指，在2024/25年度，算共有約30,200個單位，包括約11,100個新單位、及約19,100個回收單位可供編配予各類別申請者，有77.2%、即23,300個單位將編配予公屋申請者，當中配額及計分制下非長者一人申請者的編配配額佔2,200個。

房委會資助房屋小組委員會今日（13日）通過2024/25年度公屋編配估算，有約30200個可供編配的公屋單位。（政府新聞處）

在編配給其他類別申請者方面，有1,200個單位會預留予安置受政府清拆項目影響的居民，有300個單則位用作安置受市區重建局本年度各重建項目影響的居民。

此外，有700個單位將預留作體恤安置類別的編配。在調遷類別下，本年年度內供各類調遷用途的單位估算合共有3,700個。房委會也會為公務員公共房屋配額計劃預留1000個單位。