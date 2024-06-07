濫用公屋｜房委會委員指罰則欠阻嚇　仍免受牢獄之苦　促加大懲處

政府積極打擊濫用公屋，房委會今日（7日）舉行周年特別公開會議，資助房屋小組委員會主席黃碧如認為現時懲罰不足，違規住戶只需交還公屋，隱瞞資產住戶一般只判罰款或緩刑，質疑「即使犯法，大部份肇事租戶，仍然免受牢獄之苦。」



房委會今年會檢討公屋租金，黃碧如指出，房委會不下一次上調租金後，再提出寬免，認為公眾「期望房委會每次上調公屋租金，都要相應地對租金寬免，不切實際。」



房委會今日（7日）舉行周年特別公開會議。（夏家朗攝）

房委會舉行周年特別公開會議，黃碧如會上表示，雖然房委會現時大力打擊濫用公屋，但法律懲罰不足。她指，現時懲罰是需要住戶交回公屋，形容「佢哋交出公屋單位，係佢哋應有嘅義務，算唔上係咩懲處。」

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如（左）表示，雖然房委會現時大力打擊濫用公屋，但法律懲罰不足。（夏家朗攝）

倡禁止違規公屋戶在5年內再申請公屋

她指，過去數年有申請人故意在申報表或申請表隱瞞持有物業或資產，而被法院定罪，惟法院一般傾向判處罰款或社會服務令，即使被判監禁，刑期亦只有7日至兩個月不等，大部分均獲緩刑，「即使犯法，大部份肇事租戶，仍然免受牢獄之苦。」

她認為，現時針對濫用公屋的處罰「頗為寬容」，阻嚇力不足。她建議，除了禁止相關市民在5年內再申請公屋，未來即使再申請公屋亦延長其申請期。她又建議，針對嚴重違規案件，除了根據房屋條例提出檢控外，亦可針對懲罰較為嚴重的刑事提出交替控罪。

房委會委員同為油尖旺區議員的歐楚筠同樣表示，濫用公屋者「法律成本唔高」，她指，法庭通常針對濫用公屋者判予罰款，但不會留有案底。

房屋局局長何永賢回應表示，將細心研究相關建議，重申房委會近年針對濫用公屋的工作，獲得社會認同及支持。

房屋局局長何永賢指。（夏家朗攝）

促不應每次上調公屋租金均作出租金寬免

房委會今年會按機制檢討公屋租金，黃碧如表示，以往房委會曾不下一次上調公屋租金後，再根據當時的經濟清況提出寬免，令社會期待今年在調整公屋租金後亦會作出寬免。她指，每次檢討租金均為各持份者及公眾的討論而得出的共識，「期望房委會每一次上調公屋租金，都要相應地對租金寬免，不切實際。」

就近期備受社會關注的「何伯何太」事件，房屋署署長羅淑佩稱會跟進調查是否有濫用公屋。立法會議員鄧家彪在會上大讚房委會「好貼地」，就社會上有高調違規個案立即進行調查，顯示房屋署以及房委會重視公共資源。

對於協助青年上樓，鄧家彪建議，政府推出自願性質儲蓄計劃，每月儲備約4000元，除了給予適當的利息外，在未來購買資助房屋時，亦會獲得優先認購權。