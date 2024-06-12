房委會本年度3萬公屋單位可供編配 長青邨新大廈及富蝶邨享海景
撰文：倪清江
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房屋委會員預計2024/25年度有約30,200個單位可供編配，比上年度多出近三成。當中大埔富蝶邨位於山丘之上，不少單位可飽覽吐露港，四周綠油油一片；青衣長青邨兩幢新大廈，高層也可享海景；屯門業旺邨也有不少單位可看到海景及河景。
房委會資助房屋小組明日（13日）開會，討論2024/25年度可供編配公屋單位的估算數字。據悉，年度內預計合共有30,200個單位可供編配，較上年度實際編配的約23,600個，按年上升約28%。
該批單位中，有約19,000個屬租戶自願交還、違反租約等原因收回的單位；另約11,120個單位是今年新建成單位，包括：
青衣長青邨：1,463個單位（青荷樓及青蘭樓）
屯門顯發邨：872個
屯門滿田邨：1,020個
屯門業旺邨：684個（一期）及2,604個（二期）
大埔富蝶邨：3,553個
白田邨第十期：924個
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2024/25年度可供編配單位增加，主要原因之一是原定去年落成、最終延期的大埔富蝶邨，以及石硤尾白田邨部份座數，延至本年度才能分配，佔總共4,520個。七成多單位會分派給一般申請者，餘下三成用作不同的安置計劃。
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