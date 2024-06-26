深中通道｜6.30料通車　旅行社88元即日團吸客　車程縮短可加景點

【深中通道／北上消費／七一假期】連接深圳及中山的深中通道，預計於6月30日（周日），即在「七一」連假期間通車。本港旅遊業界均翹首以待，有主打短線內地團的旅行社透露，已推出即日來回中山的體驗團吸客，首團於通車當日出發，若不計算導遊服務費，每位只收88元。目前已獲不少港人查詢及報名。



該旅行社指，若以中山團為例，由於車程估計可縮短至1.5小時，即來回共慳3個小時，團友早上10時半或已抵達中山市區，因此在午膳前，可再安排多一個景點，例如參觀孫中山故居等。甚至可駛往毗鄰的城市，到佛山順德品嚐均安乳豬、大良雙皮奶等。旅行社已準備不同的旅遊產品，待下周推出市面，屆時所有相關旅行團一律會改行深中通道。



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食玩假期︰已準備不同的旅遊產品

由於珠江口兩岸僅得港珠澳大橋及虎門大橋連接，除非轉坐渡輪，否則每逢節假日及繁忙時間，虎門大橋均會出現嚴重擠塞，車程可延長至兩小時以上。惟深中通道通車後，前往中山及江門一帶毋須再駛經虎門大橋，屆時行車時間將大為縮短，實屬北上港人的喜訊。

本港多間主攻短線團的旅行社，過去已推出多款中山團，包括即日來回或是兩日一夜等行程。食玩假期董事、香港旅遊促進會總幹事崔定邦透露，已準備不同的旅遊產品，待6月30日通車後推出市面，而當日起出發的旅行團，亦會立即轉經深中通道。

深中通道開通後，從深圳到中山市將縮短至30分鐘。（冼世昌製圖）

深中通道開通後，香港到中山路線。（冼世昌製圖）

來回慳3個小時 午膳前可再加插景點

崔定邦表示，過去受虎門大橋擠塞影響，由深圳羅湖出發至中山需要3小時，抵埗時已是午膳時間，以致團友的玩樂時間有限。惟深中通道開通後，車程估計可縮短至1.5小時，即來回共節省3個小時，團友早上10時半或已抵達中山市區，旅行社可在團友午膳前，再安排多一個景點，例如孫中山故居等。

他又說，旅行社將推出更多深度遊或沉浸式行程，不再是過去的走馬看花，例如安排團友到果園摘荔枝，甚至駛至毗鄰的城市，例如到佛山順德品嚐均安乳豬、大良雙皮奶等美食。

慳返個半鐘，9點集合，10點半到中山，仲夠時間玩多個景點。行程快咗，早啲返酒店，早啲自由活動，大家仲開心！ 食玩假期董事、香港旅遊促進會總幹事崔定邦

食玩假期董事、香港旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片／梁鵬威攝）

推出更多觀光美食團 遊開平赤坎古鎮

深中通道將來帶旺的城市，並不僅限於中山。崔定邦表示，由於車程時間大幅縮短，前往江門、肇慶、順德等地，亦會駛經深中通道，因此會推出更多觀光團及美食團，到港人較少接觸的景點，例如參觀江門開平的赤坎古鎮。

崔定邦估計，深中通道將進一步擴闊港人的玩樂範圍，去年北上深圳及東莞的港人，或會考慮轉往中山尋求新體驗。他並提到中山的物價相比深圳便宜三分一，相信當地的性價比，亦成為吸引港人的主要因素。

時間相若，但去多咗地方，仲平咗，香港人玩嘅圈一定會再擴大。 食玩假期董事、香港旅遊促進會總幹事崔定邦

石岐乳鴿為中山名菜之一。（網上圖片）

中山團即日來回每位收$88 品乳鴿賞荷花

為了迎接深中通道開通，食玩假期亦推出「極速體驗深中通道」一日團，暫定於6月30日至7月初出發，行程包括午餐中山乳鴿宴、曹邊村賞荷花、紅博城品嚐特色小食，團費不計算導遊服務費，每位只收88元。目前已獲不少港人查詢及報名。

崔定邦透露，有社區中心得悉深中通道開通後，為了組織長者到中山旅遊，聯繫旅行社查詢包團的費用。他透露，兩日一夜的中山團，包食宿及導遊服務費，入住三四星級酒店，每位只收500多元，與過去的費用相近。

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東瀛遊︰推出兩日一夜或三日兩夜中山團

東瀛遊除了主打的日本團外，近年有見港人北上熱潮，亦加強內地團的產品分一杯羹。執行董事禤國全表示，未來推出的中山團以兩日一夜或三日兩夜為主，而深中通道所節省的車程時間，可再加入一個景點。他相信大橋的開通，能吸引更多港人北上大灣區玩樂。