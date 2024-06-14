霍亂｜港男遊印度腹瀉回港求醫　糞便驗出含霍亂弧菌正隔離治療

一名29歲男子6月初與家人外遊印度，出現腹瀉，6月10日到港怡醫院求醫，其糞便樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日（14日）證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型。該男子昨日（13日）起入住私家醫院接受隔離治療，情況一直穩定。



衞生署衞生防護中心表示，一名29歲男子糞便樣本證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心正調查一宗外地傳入的霍亂確診個案，一名過往健康良好的29歲男子，於6月2日至4日期間曾與家人外遊，6月5日開始出現腹瀉，至6月10日到港怡醫院求醫，當時無需入院。

該男子的糞便樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型。病人昨日起入住私家醫院接受隔離治療，情況一直穩定。

初步調查顯示，病人的同行人士和家居接觸者至今沒有出現病徵，並正接受醫學監察。衞生防護中心人員已視察病人的住所，並採集臨床和環境樣本進行化驗。食物環境衞生署亦已對有關住所的進行徹底清潔及消毒。

中心暫未發現個案與本港早前錄得的一宗有相同外遊紀錄的外地傳入霍亂個案有流行病學關連，正繼續就個案進行流行病學調查。

衞生防護中心發言人指，大部分霍亂病人出現腹瀉或嘔吐等腸胃不適的病徵。病情嚴重者會有突發嚴重腹瀉呈米水狀和帶有魚腥味的大便、噁心和嘔吐。若未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水而死亡。

中心也指出，霍亂通常透過進食受霍亂弧菌污染的食物或水而傳播，人與人之間的傳播並不常見，並建議市民，不論在本港或外遊時，保持良好個人、食物及環境衞生。