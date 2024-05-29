霍亂｜29個月大女童確診　印度返港腹瀉及嘔吐　接受隔離治療

衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，一名29個月大女童隨家人到印度外遊後，回港出現腹瀉和嘔吐，到伊利沙伯醫院急症室隔離治療，糞便樣本經化驗證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型，其一名家居接觸者曾出現病徵。



糞便樣本驗出霍亂弧菌O1小川型

防護中心表示，個案涉及一名過往健康良好的29個月大女童。她於5月7日至16日期間曾跟隨家人外遊，5月17日開始出現腹瀉和嘔吐。她於5月20日被帶到伊利沙伯醫院急症室求醫，同日入院接受隔離治療，情況一直穩定。

中心稱，女童的糞便樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實含產生腸毒素的霍亂弧菌O1小川型。她的一名家居接觸者曾出現病徵，中心會安排他入院接受化驗，中心正繼續調查個案。

患者可出現突發嚴重腹瀉 可致嚴重脫水死亡

中心發言人指，大部分霍亂病人出現腹瀉或嘔吐等腸胃不適的病徵，病情嚴重者會有突發嚴重腹瀉呈米水狀和帶有魚腥味的大便、噁心和嘔吐。若未能及時接受適當治療，有可能因嚴重脫水而死亡。

中心強調，霍亂通常透過進食受霍亂弧菌污染的食物或水而傳播，人與人之間的傳播並不常見。