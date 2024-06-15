仁濟縫針事故　父指多項檢查未發現女兒有隱疾　質疑涉醫療失誤

仁濟醫院4歲女童上月（25日）在家跌倒，送院縫針時突心臟停頓，目前情況危殆，醫院稱醫護有跟足程序，會循是否有罕見病調查。女童爸爸黎先生早前聯絡《香港01》稱非事實真相，指眼見有醫護將他女兒臉部向下按在枕頭，可能令她窒息，已就事件報警。



父親節前一日，黎先生聯同立法會議員陳穎欣今（15日）會見傳媒，再質疑醫院說法與其眼見不同，又指女兒心悅DNA檢查初步發現無隱疾，「點解懷疑我個女有先天性咩病？」。陳穎欣要求召開根源分析委員會，又引述醫院指涉事兩名醫護已停職，並承諾無論調查結果如何，均不會再重返相同崗位做臨床工作。



仁濟醫院。（資料圖片)

黎父：縫針時女兒面部向下 轉身後反白眼、舌頭伸出

仁濟醫院縫針事件中的女童爸爸黎先生，在父親節前夕，聯同立法會議員陳穎欣會見記者。黎先生強調，當日在急症室，有醫護按住女兒心悅頭部，令女兒面部向下，並非仁濟醫院在記者會所指有將女兒頭部側向右邊。

黎先生講述治療經過，稱先有醫護按住心悅頭部向下，用約兩分鐘幫其洗傷口、消毒及縫第一針，心悅不斷大哭爭扎，當時有問護士為何「手勢咁慢」，要求她快些；之後心悅停止掙扎，有醫護助理稱「小朋友乖咗」，然後又用約兩分鐘縫第二、三針，及包紮傷口，過程約4分鐘左右。

他又即場示範當時醫護做法，指用兩隻手抬住心悅頭部，初時向右，但因心悅掙扎，就將手移到將心悅面部向下狀態，固定其頭部，並不斷按住其頭部縫針，完成治療反轉心悅身體，已失去呼吸，反白眼、舌頭伸出。

DNA初步檢查無隱疾 父促醫院公開真相

仁濟當時指會循女童是否有罕見病方向調查，但據家屬了解，經DNA檢查初步發現心悅未有隱疾。黎先生質疑仁濟醫院為何不將真相公開，「點解懷疑我個女有先天性咩病？檢查一大輪暫時無發現」。

他邊說邊哽咽落淚，質問是否要排斥所有病，才相信該醫護的所作所為：「咁美好家庭就咁比佢摧毀咗，係我個心插左把刀，把刀每日都流血。」

陳穎欣質疑，小朋友在縫頭針不斷爭扎，之後無反應，但醫護竟然完全無發現，更稱「小朋友乖咗」，之後縫第二三針。她又說，之後透過親友才知院方開記者會內容與其所見有極大出入，才報警求助，曾兩次找過仁濟管理層但不果，終在議員介入下本月7日會見仁濟行政總裁張子峯。

咁美好家庭就咁比佢摧毀咗，係我個心插左把刀，把刀每日都流血。 心悅爸爸

（何倩瑜攝）

黎先生指女兒送院時頭骨無事、頭也無水腫。（受訪者提供）

議員引述醫院 涉事醫護人員已停職 不會重返原有崗位

陳穎欣稱，黎先生最初十分相信院方，或因延遲報警令取證困難，認為院方無通知黎先生即開記者會交代，事件令人心寒，也認為醫院與家屬溝通有問題，要求醫管局及仁濟醫院成立根源分析委員會，展開獨立調查，包括檢視全港公立醫院縫針程序。

對於心悅目前狀況，陳稱她仍在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，須靠儀器呼吸，不能自主呼吸，大腦也受損，頭部腫脹嚴重，頭壓可能有問題。她又指涉事護士及醫務助理已停職，院方清楚承諾無論調查結果如何，涉事兩人不會重返原來崗位進行同類臨床工作。