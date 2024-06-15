高鐵臥鋪列車首日啟航　往北京團友：期待新體驗　帶備啤牌玩解悶

高鐵香港段首班前往北京及上海的臥鋪列車今晚開出，有參加北京旅行團的市民對首次乘坐臥鋪列車感期待，認為是新的體驗，為了在漫長車程中解悶，準備啤牌和同行友人一起玩，「打下啤牌、傾下計，都有節目，唔驚悶嘅。」



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黃女士今次是首次去北京，期待參觀故宮景點，因想觀摩這座宏偉的歷史建築。（梁祖兒攝）

市民笑稱對高鐵餐「冇咩期望」 不擔心車廂衛生問題

市民黃女士隨團到北京玩8天，她對乘坐高鐵臥鋪的旅程感期待，最希望可感受列車的舒適感，「睇下會唔會比平時坐火車舒適」。她表示，未坐過如此長途且有臥鋪的高鐵，之前曾乘坐往深圳的高鐵，但車程只有10多分鐘，「體驗唔到啲咩」，「唔知呢條線同平時坐過嘅線有咩唔同」，期待在今次旅程有新體驗。

面對愈12小時的車程，她和同房的4個同行友人亦早有準備，帶了一副啤牌以打發時間，「打下啤牌、傾下計，都有節目，唔驚悶嘅。」至於列車的衛生問題，黃女士亦未有擔心，「而家高鐵都冇咁污糟，體驗下囉」。高鐵餐方面，她則笑稱「冇咩期望」，「自己帶啲小食，到時再點餐食，試下啲高鐵餐囉。」

馮女士認為，在試搭過後才可對動臥列車的各方面下定論。（梁祖兒攝）

另一團友稱愛坐火車：首航嘗試下先至再下定論話架車好唔好

而另一名團友馮女士稱，以前曾到過北京旅遊，均乘坐飛機前往，今次首試第一班香港出發的動臥列車，令行程更為特別。她表示，平日愛坐火車，之前去黃山時都試過乘臥鋪火車，但就不是今次的高鐵，「係普通火車，冇呢啲咁新」。她稱，「首航嘗試下先至再下定論話架車好唔好。」

暫停營運有4年半的京港滬港直通車，在轉用高鐵臥鋪動車後，今日首次在西九龍高鐵站啟航，列車逢周五、六、日、一前往北京西和上海虹橋，傍晚出發，翌日清晨便可抵達；由西九龍前往北京全程需約12小時24分，往返票價為937元至1,448元，而前往上海虹橋則需11小時14分，往返票價售682元至2,128元。

動臥列車配置16卡車廂，當中13卡為臥鋪，2卡二等座車廂及1卡餐車，來往上海虹橋的列車則設1卡高級動臥車廂。