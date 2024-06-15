高鐵臥鋪今啟航　京滬線一周各四對　林世雄：反應好爭取加班次

高鐵香港段首班前往北京及上海的臥鋪列車將於今晚（15日）開出，運輸及物流局局長林世雄亦會坐上首班開往北京西站的臥鋪列車。他臨出發前表示，高鐵逢星期五、六、日及一會各提供一對臥鋪列車來往西九龍站至北京及上海，若反應好、需求量多，會與內地商討，爭取加開班次。他強調臥鋪列車可提供另一個選擇予有特別目的的乘客，讓乘客下班上車、在車上「訓好覺」，翌日展開全日活動。



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運輸及物流局局長林世雄、民政及青年事務局副局長梁宏正，聯同5名立法會議員陳恒鑌、張欣宇、何俊賢、姚柏良及李梓敬，與港鐵行政總裁金澤培及一班首班次高鐵團乘客合照，慶祝首班臥鋪列車營運。

林世雄聯同副局長廖振新等，稍後會坐上首班開往北京西站的臥鋪列車。他上車前見記者指，臥鋪列車是由原來紅磡普速的直通車提質升級而來，今日起每星期會有四天提供一對來回班次往上海及北京，分別是星期五、六、日及一。

運輸及物流局局長林世雄（右）稱，會視乎乘客反應，若需求量增加，會與內地相關部門商討，在現有四天之外加開臥鋪列車班次。左為港鐵行政總裁金澤培。（夏家朗攝）

他強調，臥鋪列車是夜更服務，適合8至10小時車程的長途線，能提供另一交通選擇予有特別目的旅客，例如乘客可以收工上車，在車好好休息、「瞓一覺好嘅」，第二日在目的地整天展開工作或活動。

林世雄稱，視乎乘客反應，若需求量增加，會與內地相關部門商討，在現有四天之外加開臥鋪列車班次；徜北京及上海前來香港的乘客覺得方便，也會向內地再爭取多些日子增加來港臥鋪列車班次。

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港鐵行政總裁金澤培則表示，今次臥鋪列車是直通車的升級版，是「直通車2.0」，且高鐵有一地兩檢安排，乘客到埗後不需再過關，也可隨時買中途站車票落車。他稱首班列車反應熱烈，除臥鋪列車外，今日開通往張家界鳳凰古城線，並增6個新站點，至總數達78個站點，較2018年剛通車時增加8成。