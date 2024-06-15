壓縮出行時間　京廣高鐵全線實現復興號動車組時速350公里運營

據中國國家鐵路集團有限公司消息，6月15日8時，首趟按時速350公里高標運營的G871復興號動車組列車從武漢站開出，反映京廣高鐵武漢至廣州段安全標準示範線全面建成，京廣高鐵全線實現復興號動車組列車按時速350公里高標運營。



國鐵集團運輸部負責人介紹，全長2298公里的京廣高鐵是「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一，縱貫北京、河北、河南、湖北、湖南、廣東6省市，連接京津冀地區、中原城市群、長江中遊城市群和粵港澳大灣區，幹線地位十分重要。

其包含三點意義，一是擴大了運輸能力，為增開高鐵列車創造條件。京廣高鐵全線實現復興號動車組列車按時速350公里高標運營，整體運輸能力提升4.2%，相當於每日可最多增開10.8列北京至廣州的高鐵列車、增加1.6萬個席位。

京廣高鐵是「八縱八橫」高鐵網縱向主通道之一。（中國鐵路）

二是壓縮了旅行時間，讓旅客出行更加便利。京廣高鐵作為中國高鐵網的縱向主動脈，銜接石太、徐蘭、滬昆等10多條高鐵，全線實現復興號動車組列車按時速350公里高標運營後，輻射效應十分顯著，將進一步壓縮沿線及周邊城市間旅行時間。京廣高鐵本線，北京西、武漢、長沙南至廣州南最快7小時16分、3小時17分、1小時59分可達，較目前分別壓縮22分、23分、19分。

三是開行時速350公里高品質標桿列車，顯著提升高鐵運營品質。京廣高鐵全線新投用24組復興號智能動車組，開行經由京廣高鐵的時速350公里速度快、停站少、旅時短的高品質標桿列車99列，較調圖前增加36列，覆蓋北京、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西、江西等20個省區市，深圳北至太原南、武漢至珠海首開時速350公里高品質標桿列車。

負責人進一步指，京廣高鐵武廣段復興號動車組列車按時速350公里高標運營，是高鐵安全標準示範線建設取得的又一重大成果。截至目前，中國已有京滬高鐵、京津城際、京張高鐵、成渝高鐵、京廣高鐵等線路建成安全標準示範線，復興號動車組列車按時速350公里高標運營的高鐵營業里程達到6798公里。