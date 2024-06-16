零售管理協會料今年零售總銷貨價值低雙位數跌幅　追疫前數不實際

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，最新預測全年零售總銷貨價值是低雙位數跌幅

，指因為本地市民北上及遊客來港非以購物為要，認為要追求疫情前的銷售額不設實際。她期望可有更多跨業界串連及合作。



她提到，部分協會會員生意額仍有升幅是因為有提供「強勁優惠」及大力推廣，零售商可以此作為參考。她促請政府盡快爭取內地旅客訪港購物免稅額，提升至一年10萬元人民幣，與海南看齊。



香港零售管理協會主席謝邱安儀指，部分協會會員生意額仍有升幅是因為有提供「強勁優惠」及大力推廣，零售商可以此作為參考。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港零售管理協會主席謝邱安儀在今日（16日）播放的無綫節目《講清講楚》表示，最新預測全年零售總銷貨價值是低雙位數跌幅，皆因本地市民北上及遊客來港非以購物為要。形容業界處於水深火熱、比寒冬期更嚴重。她提到，近三年因為疫情，令不少事情都有所改變，即使想追求更高，在環境的改變下只可思考如何做得更好，認為要追求疫前的銷售額不設實際。

她提到，其協會部分會員生意額仍有升幅，是因為有提供「強勁優惠」及大力推廣，零售商可以此作為參考，加上「與國內鬥平，無得鬥」，故香港零售自身需要大力推廣，且兼備創意，提升性價比。

她指，現時內地旅客訪港免稅額只有5千元人民幣，是業界未能控制的範圍，故促請政府爭取提高該免稅額至一年10萬元人民幣，與海南看齊對旅遊界有帶動力。她續指，以往大家都稱香港是一個「購物天堂」，但現在應轉型為「購物體驗天堂」，商舖可以因應自身歷史文化，作為吸引客人的方法。

香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（16日）在無綫節目《講清講楚》表示，預計今年整體零售總銷貨價值將錄得低雙位數跌幅。（資料圖片/廖雁雄攝）

被問及港府推廣盛事是否成效有限，她表示，「唔可以話無用，但係要時間，唔係一朝一夕撳個掣。」她認為業界要想盡辦法，「將盛事可以變銀紙」。

她提到，目前零售業已聯同不同業界，如餐飲、旅遊和酒店業等頻繁開會，商討如何提升生意額；她又指，下月舉辦的「開心購物節」將聯同比上年更多業界一同合作。

政府推出好客之道運動，謝邱安儀認為，遊客以往都是去尖沙咀、銅鑼灣等遊客區，惟現時他們會去香港每一個角落，令以往較少接觸旅客的商舖都要接待旅客，致整體業界服務上有參差是無可厚非，惟業界要做好服務亦受限人手及空間問題，建議借鑒內地服務方式，為旅客「行多步」，提供他們良好的購物體驗。

輸入外勞方面，她指大約有三成多協會會員有提出申請，部分外勞亦已開始工作，當中有兩成多表示不會申請，認為不必要及只需要本地人才等，其餘會員則仍在考慮。她指，因目前市道艱難，輸入外勞的費用昂貴。