零售業處水深火熱　丘應樺倡加速電子轉型　持續提升服務質素

自通關以來，港人北上熱潮持續，加上來港內地客傾向「窮遊」，令香港零售業面對一定的壓力。商務及經濟發展局局長丘應樺表示，因應市民與旅客的行為模式、喜好已改變，零售業必須正視面對的新挑戰，倡業界調整營運策略以提高競爭力。



商經局局長丘應樺在香港零售高峰會表示，零售業面對新挑戰，須調整營運策略以提高競爭力。（廖雁雄攝）

丘應樺今日（12日）出席香港零售高峰會、他在開幕致詞時表示，市民與旅客的行為模式、喜好已改變，令零售業面對的新挑戰。他倡議零售業必須加快電子轉型，利用線上、線下的營運模式為顧客打造更好的購物體驗。他提到，政府推出「電商易」，以鼓勵中小企業發展電子商務的業務。

丘應樺又呼籲業界響應香港好客之道運動，持續提升服務質素，「維持香港好客之都美譽係有賴社會上下通力合作，齊心去推動。」

北上熱潮持續 零售業處於水深火熱

香港零售管理協會主席謝邱安儀則表示，本地市場以及旅客在消費習慣以及旅遊模式已發生了變化，業界必須跳出固有的思維，加強跨業界合作，「今時今日旅客嚟到香港不單係購買，佢哋講求食、玩、買嘅整體消費體驗。」她建議零售業界要不斷改善顧客體驗以及營銷技巧，利用AI以及大數據了解顧客喜好、消費習慣。

她提到自北上熱潮開始，香港零售業處於水深火熱，生意不斷下滑，購物已非來港旅客的主要目的。她指，第二屆香港開心購物節將在今年7至8月期間舉辦，以「香港好禮•有禮」為主題，期望帶領零售業界，聯同旅遊、餐飲、運輸交通、酒店、銀行、支付平台，以及媒體等攜手合作，共同打造具香港特色的顧客體驗，推動香港經濟向前。