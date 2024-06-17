機場貨機降落爆胎北跑道暫停　多個航班延誤　旅客機上苦等起飛

受到一架貨機緊急折返本港、降落北跑道時爆胎影響，赤鱲角機場今（17日）早一直維持南跑道運作，至下午3時許才展開拖走行動，機管局宣布，北跑道於下午3時45分重開。



機管局上午11時表示，機場以單道運作，部分航班或受延誤，呼籲旅客留意航班資訊。中午前在客運大樓所見，登機櫃枱未見混亂，航班資訊屏顯示上午10時至正午12時原定起發的航班，仍未啟程，大部分仍處於截止登機狀態，有往台北的旅客在機上苦候四小時。至於下午的航班，有些已顯示要延誤約一小時。



乘搭原定下午1時40分往台北的旅客，來到機場辦理登機手續才得知航班延誤，但資訊未顯示啟程時間，有轉機的旅客在中午受訪時表示並未有太大憂慮，因為兩班機相隔時間相對充裕。



今早約11時半在機場客運大樓所見，並無發現旅客滯留或騷動情況，一切如常，唯在航班資訊屏上發現，原定上午10時至中午12時起飛的多個航班，仍處於截止登機狀態，根本並未起飛。

讀者黎先生向《香港01》表示，他的家人是乘搭華航CI904往台北，原定時間是上午11時，機組人員在上午10時45分便須上機，但航班一直並未起飛，機上外望多架國泰航班不斷起飛，他致電華航客服獲告知航班於下午1時起飛。

機管局航班資訊顯示下午1時01分啟程，但黎先生的家人告知，截至下午3時仍在機上，航班沒開冷氣，溫度很熱，空服人員沒提供凍飲只應水。飛行網站顯示，該航班於下午3時啟程，預計下午4時29分抵達台北。

長榮航空的BR868航班，原定是下午1時40分啟程往台北，但航班資訊屏僅顯示「延遟」二字，未見啟程預計時間。中午在櫃枱所見，旅客如常辦理登機手續，乘搭該班機的陳先生指，在辦理登機手續時才得悉事故，認為事故處理不費時，不憂慮行程受延誤。

乘搭同一班次的唐先生，約於中午12時前來登記，他看到航班資訊屏顯示航機延遲，但辦理登機手續時並沒有職員主動告知，航班延遲消息及原因。他此行是到台北公幹，並不擔心行程會受到太大影響。

與侄女和侄女婿同行的吳女士需要輪椅服務，她們亦乘搭這一班機，經台北返回洛杉磯。吳女士指，到場辦理登機手續時，職員告知因貨機事故延誤，需侯機管局清理跑道，會在下午約2時通知航班的安排。

她指，因轉機安排在時間上較寬鬆，如航班延誤情況票不太嚴重的話，亦未至於會影響接下來的行程，惟他們亦感到憂慮。

李先生則是乘搭下午3時飛台北的航班，經台北轉機到美國，來辦理登機手續時，職員告知因1時40分的航班延誤，著他改乘1時40分的航班，故他決定更改行程，提早到台

一部飛機停在北跑道近盡頭位置，引擎附近有疑似工程車停靠。（蔡正邦攝）