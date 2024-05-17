機場職業博覽｜林天福：三跑年底啟用料客運量增5成　人才需求大

「香港國際機場職業博覽會2024」今日（17日）起，一連三日在灣仔會展舉行。機管局行政總裁林天福致辭時表示，「三跑道系統」將於今年年底啟用，屆時機場載客量比將現時提升5成，人才需求對機場未來發展十分重要。



有市民認為，博覽展可邀請更多小型航空、機場公司，以及外國航空公司，讓市民可有機會認識更多平日難以接觸的公司。



由機管局和勞工處合辦的「香港國際機場職業博覽會2024」，今日開始一連三日，在灣仔會展舉行，博覽展有超過45間公司，提供逾7,500個職位空缺，以及17場就業講座。（梁祖兒攝）

林天福：機管局重視員工福祉 將機場建設為社區

機管局行政總裁林天福致辭時表示，今次的職業博覽會是第十年舉辦，現時機場正展開不同發展項目，如即將在今年年底啟用的「三跑道系統」，屆時機場的載客量將比現時多5成，因此對人才的需求量大，「龐大嘅人才庫係落實項目嘅關鍵」。此外，他提及到機管局重視機場員工福祉，「Gym（健身房）、幼兒園都係真實存在」，希望能將機場建設成社區。

林世雄：預計機場單日客運量在年底可復常

運輸及物流局局長林世雄在視像致辭時指，香港機場的單日客運量，預計在今年年底，可回復至疫情前水平。他指，香港機場在上月蟬聯「全球最繁忙的貨運機場」之稱，是第13年榮獲此殊榮，強調人才是保持香港機場這「金漆招牌」的關鍵所在。

外勞公司10個前線工種員工 每月最高可獲400元交通津貼

林世雄亦表示，「深明上下班嘅交通費，係打工仔喺選擇職業時嘅重要考量」，所以今年底，機管局為合資格的輸入外勞公司，所聘用的10個前線工種的管理員工，每月提供最高400元的交通補貼，每月涉及金錢總額達500萬元，以此吸引更多人才到機場工作。

市民：冀能有更多外國公司參與博覽展

曾從事電子商貿的市民朱先生，今日特意前來機場考察適合自己的職業。目前待業的他表示，希望能在機場找到相關工作，「睇啱幾個post」，如國泰、機管局的顧客服務、貨運相關工作，「下午有得面試，轉頭可能返嚟面。」此外，他表示，「職業博覽展多數係香港公司」，認為如有更多外國公司更好，因可有更多選擇。

市民胡先生從事機場貨運工作，今日與朋友前來了解行業相關消息。他表示，「唔算好多選擇，我期望有多啲未必咁大型嘅公司，同外國航空公司」，讓市民有機會親身接觸到小型航空、以及外國的航空公司。

「香港國際機場職業博覽會2024」於今日至19日，在灣仔會展中心展覽廳1B舉行，有超過45間航空業公司參展，提供逾7,500個職位空缺，當中包括地勤服務、飛機維修、航空貨運、機場服務、技術與建造服務等；不同機場公司亦會在3日的博覽中，提供17場就業講座。