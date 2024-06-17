水務署成立數字辦公室　研簡化供水申請、推一站式供水帳戶程式

水務署今日（17日）公布，成立數字水務辦公室（辦公室），合併署內部分部門，推動供水服務數字化。該辦公室現時正籌劃一系列方案，包括整合申請數據，簡化供水申請流程，以及推出新的流動應用程式，提供一站式供水帳戶及資訊服務。



水務處今日（17日）公布成立數字水務辦公室，推動短、中、長期目標，將供水服務數字化。（圖為水務署天水圍大樓）

水務署指，該辦公室由負責效率促進、數碼模型及資訊系統組成，現時正籌劃一系列短、中、長期方案。短期方面，辦公室會整合申請數據、簡化供水申請流程，以便逐步便利餐飲業等高用水行業的營商；辦公室亦打算推出全新流動應用程式，提供更便利的一站式供水帳戶及資訊服務。

署方續指，辦公室中期目標會推動利用智能裝置、數碼孿生技術、人工智能等，逐步將水務設施運作全自動化，令供水更高效、穩定及安全；並會積極探討更廣泛利用遙感器及機器人，加強緊急事故應變及工地安全。

而長期目標，辦公室則會制定數字水務路線圖，推展智慧水務基礎建設，包括建立數據管理標準體系、水務署中央運作管理中心及水務署物聯網平台，實現全面在線監察供水系統，並成立水務署雲端數據中心，提升數據安全。

此外，水務署表示已與深圳市水務局成立水務發展聯合工作小組，探討數字水務在兩地的發展和應用。辦公室則會繼續與大灣區各城市部門聯繫，就數字水務工作的不同範疇加強合作、交流，以建立「數字水務灣區」，推動高質量發展為目標。