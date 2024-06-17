機場貨機爆胎北跑停擺　林世雄表關注稱已盡力善後　期待三跑運作

就今日 (17日）一架貨機緊急折返，降落香港機場時爆胎，令北跑道停擺八小時，導致186班航班延誤。運輸及物流局局長林世雄透過Facebook表示，關注今次事件，機管理局及民航處以安全為大前提，盡力處理事件以及減低對機場運作的影響。



他相信，待機場三跑道系統全面運作後，可進一步增加機場應對抵禦突發事件的能力。



林世雄考慮東鐵周六日「早收車、遲開車」便利工程。（林靄怡攝）

林世雄在Facebook表示，對於今日在香港國際機場跑道出現疑似輪胎碎片，以及一架貨機因故障而須折返的事件，他對事件表示關注。

他並指，機管局及民航處一直以安全為大前提，盡力處理事件以及減低對機場運作的影響。他相信三跑道系統全面運作後，可進一步增加香港國際機場應對抵禦突發事件的能力。

今早約7時半，一架貨機緊急折返，降落機場北跑道時爆胎，停留在北跑道上，導致其他航班受阻。（何頴賢攝）

機管局表示，今日上午約6時，收到控制塔通知，於凌晨離港的亞特拉斯航空一個貨運航班5Y4304要求緊急折返。上午7時12分，該航班於機場北跑道降落時輪胎爆裂，停留於跑道上。機上當時有5名機組人員，無人受傷。機場各相關單位隨即派員緊急處理，包括卸貨及更換輪胎。由於該貨機的油壓系統故障，所以在跑道上緊急處理的時間比預期長，北跑道於下午3時45分重開。