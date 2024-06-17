氫能發展策略｜將啟動氫能洗街車試驗計劃　下年修例配合發展

環境及生態局今日（17日）發表《香港氫能發展策略》，今年下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計劃。氫能洗街車每次輸入20公斤燃料可供車輛行駛300至400公里。



本地第一個公眾加氫站今年下半年亦會投入運作、啟動三輛氫能洗街車試驗計劃、港鐵以非載客形式測試氫能源有軌電車。政府亦計劃下年修訂相關條例，以配合氫燃料技術和市場的最新發展。



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為達致碳中和，政府近年大力發展氫氣，環境及生態局今日(17日)發表《香港氫能發展策略》，提出今年下半年將啟動三輛氫能洗街車試驗計劃。氫能洗街車每次輸入20公斤燃料可供車輛行駛300至400公里。環境及生態局局長謝展寰表示，試驗計劃希望可以測試氫能汽車在港使用的情況，如成本、維修上是否需要其他配套等。

除了硬件配套，政府會在下年建議修訂《氣體安全條例》，同時訂立一條專門規管使用氫氣作為燃料的新附屬法例，規管範圍包括氫氣品質、氫氣供應公司的註冊、氫氣裝置的建造及使用、氫氣容器的類型批准、氫氣系統的使用、運送氫氣車輛的許可證、以及氫燃料車輛燃料系統維修技工的註冊等，以配合氫燃料技術和市場的最新發展，為相關安全規管要求提供靈活性。

謝展寰稱，未有為氫能使用比例設目標，因為暫時未知其成本效率，現時先定立相關法規以及設施。（廖雁雄攝）

謝展寰表示，未有為氫能使用比例設目標，因為暫時未知其成本效率，現時先訂立相關法規以及配套設施，再透過不同試驗計劃，研究在甚麼範疇使用輕能更具成本效益，再「壯大佢」。

城巴發言人表示，歡迎政府發表《香港氫能發展策略》，正計劃安排氫能巴士於未來數星期內首次行駛過海路線。

香港地球之友表示，政府應制定氫能基礎設施的技術標準和規範，加快建設輸氫管道和加氫站等基礎設施，並完善氫儲存和運輸系統，確保氫能的廣泛應用具有高質量和安全性。