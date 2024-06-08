氫能輕鐵｜測試用低地台月台大致建成　田北辰料先非行車時間測試

港鐵正推展屯門氫能輕鐵試驗項目，計劃引入三卡低地台氫能列車，並在屯門建安站附近設低地台月台配合，預料今年下半年試車。周五（7日）所見，配合測試建設的建安站附近低地台月台已大致完成建設。



立法會議員田北辰表示，據其了解港鐵暫計劃分三階段測試，首階段先在非行車時間試行，之後擴展至一條輕鐵路線，最後逐步增加路線覆蓋輕鐵網絡，未來再考慮在重鐵上試驗。另有港鐵工會表示，今年1月已派車長到內地試車，料引入的氫能列車與佛山市氫能有軌電車類同。



計劃今年下半年測試6個月

環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組去年原則上同意，港鐵在屯門試驗氫能源有軌電車。港鐵將在屯門輕鐵網絡試用氫燃料電池，引入三卡低地台氫能輕鐵列車，並於建安站附近設低地台月台，計劃今年下半年測試6個月。

港鐵早前已在輕鐵建安站開展低地台月台建造工程，周五所見，相關工程已大致完成，月台極貼近地面，僅須行兩個階級。月台除頭尾有黃色安全護柱及鐵欄外，並無其餘設施。

立法會議員田北辰表示，據其了解港鐵會分三階段推展氫能列車，首階段在非行車時間測試。（資料圖片）

料第二階段會挑選某一條線路測試

立法會議員田北辰表示，據其了解，港鐵會分三階段推展氫能列車，由於政府相關部門安全要求，試氫能輕鐵時須切斷整條線路電纜電源，故難在日間服務時間測試，因此首階段只會在非行車時間，關掉電纜電源後才進行測試。

他指倘首階段測試成功，港鐵第二階段會擴大範圍，挑選某一條線路測試；第三部是增加線路至整個輕鐵網絡，甚至未來考慮套用在重鐵網絡之中。

田北辰表示，目前氫能列車是選用需燃燒化石燃料產生的「灰氫」，碳排放相對較高，與現時差別不太大，但氫能列車不需架空電纜，可減少煩惱，尤其在惡劣天氣下對電纜的損毀，營運上具吸引力。

據他了解，港鐵認為有能力做到將氫氣樽放在總站加氫，一整日不須換樽，直至收車後才補充。他預料測試需時，今年內未必有結果。

鐵路職員工會主席：車長關注氫能易燃問題

本身是輕鐵車長的香港鐵路職員工會主席蕭偉恒則表示，港鐵今年1月安排車長到內地試車。他稱氫能車與輕鐵不同，因是行低地台，車長也關注氫能易燃問題。他表示，據知引入列車與佛山氫能電車類同，三卡車與月台長度相若，約40米，「同標準唔會差好遠」，但因無接駁位故能容納更多乘客。

蕭續稱，工會關注氫能輕鐵事件，據其了解港鐵仍與運輸署及機電工程署協調中，就入氫、氫氣貯存、相關保險及路面行駛需知等商討。