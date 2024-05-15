政府下月發表氫能發展策略　謝展寰：基本原則參照國家氫能規劃

本港首輛氫能雙層巴士在今年2月投入服務，環境及生態局局長謝展寰今日（15日）在網誌表示，公用加氫站在建設中，未來會有更多氫能項目推出。香港作為國際金融中心，可幫助各地的綠色轉型提供綠色融資和專業服務。因此，政府正為氫能在香港的未來發展制定策略，把握氫能發展的機遇。

謝展寰表示，國家的氫能產業發展基本原則總體上是很好的參照，局方正參考這些基本原則，按香港的情況制定氫能發展的策略，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》。



謝展寰在網誌表示，國家著力全面發展氫能技術和產業，佛山是其中一個氫能的發展基地，香港沒有忽略這個重要發展，環境及生態局在2022年成立的氫能源跨部門工作小組，一同探索氫能在香港的發展和未來方向，市面已有一輛氫能雙層巴士在路上行駛，公用加氫站也在建設中，未來會有更多氫能項目在香港推出。

他提到，未來數十年，因為碳中和目標，世界各地都要綠色轉型，會帶來對綠色能源和各種低碳技術的龐大需求，氫能的未來潛力很大。發展氫能會鼓勵技術創新和研發，氫能產業的發展也可帶動相關技術和設施的建設，創造就業機會，促進經濟增長。

謝表示，可以利用氫能幫助香港綠色轉型，邁向碳中和。香港作為國際城市，可以成為綠色低碳技術的示範窗口，助力對外輸出內地和香港研發的技術和產品，亦可幫助各地提供綠色融資和專業服務。政府正為氫能在香港的未來發展制定策略，讓香港把握氫能發展的機遇。

香港致力爭取於2050年前實現碳中和。（環境及生態局圖片）

國家的《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035)》提出氫能產業發展四大基本原則：



一．創新引領，自立自強

二．安全為先，清潔低碳

三．市場主導，政府引導

四．穩慎應用，示範先行



謝展寰表示，香港很多資源和產品都要倚靠進口，在氫能的發展和使用上，不能追求像國家一樣全面和規模。但是在克服香港發展氫能需要面對的各項挑戰上，國家的氫能產業發展基本原則總體上是很好的參照。

他表不，環境及生態局正參考這些基本原則，按香港本身的情況制定氫能發展的策略，局方已經聽取不少業界和專家意見，期望可在下個月發表《香港氫能發展策略》，為將來氫能的更廣泛應用及早作出準備，讓香港抓住氫能發展可能帶來的機遇。

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謝展寰又表示，氫能應用在國際上現時仍然處於發展初期，不能太過急進，其發展的規模和速度，決定於其經濟效益會否高於其他綠色低碳技術。現時使用化石能源生產的灰氫成本較柴油貴約一倍，灰氫只能作為過渡用途。零碳氫能的最終目標是用可再生能源生產的綠氫，但現時供應甚少，成本更較灰氫高出甚多。

他相信，綠氫和相關產品的成本隨著用量會逐漸下降，但其他綠色低碳技術的成本也在下降中，往後綠氫在成本上能否有優勢，現時還有很大的不確定性。所以在制訂本地氫能發展的策略時，必須要為其未來發展的規模和速度保留彈性。