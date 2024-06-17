貨機北跑道爆胎致航班大延誤　港鐵機場快綫延長服務至凌晨1時半

受到一架貨機緊急折返本港、降落北跑道時爆胎影響，赤鱲角機場今（17日）早一直維持南跑道運作，在移走貨機後，北跑道於下午3時45分重開。事件導致離港及返港航班大延誤，大批旅客晚上抵港。機場管理局深夜表示，機場旅客捷運系統、機管局客戶服務櫃檯， 會延長服務時間至周二凌晨3時，以疏導及協助有需要的旅客。



港鐵深夜表示，為配合機場管理局要求，將於周二(18日)凌晨延長機場快綫服務，增加由機場站開往香港站班次，以接載抵港旅客及乘客前往市區，尾班車原定於凌晨0時48分開出，將延長服務至周二凌晨1時30分由機場站開出，途經青衣站、九龍站，並以香港站為終點站。



今早約11時半在機場客運大樓所見，並無發現旅客滯留或騷動情況，一切如常，唯在航班資訊屏上發現，原定上午10時至中午12時起飛的多個航班，仍處於截止登機狀態，根本並未起飛。

機場管理局深夜表示，今日實施多項措施疏導抵港旅客， 運作大致暢順， 其中機場旅客捷運系統、機管局客戶服務櫃檯， 會延長服務時間至周二凌晨3時， 以疏導及協助有需要的旅客； 清潔承辦商、行李手推車服務商亦會加派人手， 航空公司亦會增派人員協助旅客。

機管局表示，為確保旅客能順利前往市區， 機管局已聯絡各公共交通工具營辦商， 加強來往機場的交通服務， 其中港鐵機場快綫午夜後將增加班次，城巴、龍運巴士等亦將加強服務。

受貨機降落後輪胎爆裂及油壓系統故障事件影響， 預計由早上7時至晚上午夜前，機場共處理932航班， 累計這段期間約450班客機延誤， 估計凌晨時分將疏導今日延誤離港及抵港的航班。

一部飛機停在北跑道近盡頭位置，引擎附近有疑似工程車停靠。（蔡正邦攝）