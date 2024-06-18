張秀賢破產案　呈請人指張一直無意圖還款　官准案押後至7.8

前區議員張秀賢被指向多名政界人士借錢不還，遭多番入稟小額錢債審裁處和區域法院追討。前考評局通識科委員會主席賴得鐘曾入稟區域法院，向張追討14萬元，並於本年3月向高等法院申請頒令張破產，案件今（18日）於聆案官席前處理。張秀賢庭上表示，他對於欠債和相關利息並無爭議，但望法庭能就確實還款金額和訟費等作裁斷，並押後案件一個月讓他籌備還款。呈請人認為張一直無還款意圖，要求法庭頒令破產。聆案官最後將案件押後至7月8日，並交由專責處理破產的法官席前處理。



呈請人為賴得鐘，向張秀賢提出破產呈請。

張秀賢今到高等法院出席有關其破產令的聆訊。(劉安琪攝)

張稱願意還款但還款方案未有共識

張秀賢在庭上稱，他願意償還債項，對本金和利息均無爭議，但雙方對還款方案未有共識，望法庭能就整個償還金額連同堂費、訟費等作仲裁。張又指，他早前曾向呈請人償還2萬元，但呈請書中並未提及，要求法庭押後案件一個月，以讓他準備還款。

呈請方反對再給張時間還款

呈請方則指，呈請書內容已考慮被告早前償還的款項。呈請方另反對法庭再給予張時間還款，指張過去沒有任何嘗試還款的行為，上述提及的2萬元還款已是2022年10月至2023年1月發生的事，故認為張根本無意圖還款，要求法庭頒令其破產。

聆訊官最後表示，鑑於張不同意頒布破產令，是次法庭亦未能處理債務爭議，故幾案件押後至7月8日，交由專責處理破產的法官席前處理。

張庭外一度走近賴

聆訊結束後，張秀賢在庭外一度走近賴得鐘打招呼，惟賴隨即表示：「我無嘢要同你講。」張則回應：「我打個招呼啫。」

翻查資料，賴曾任考評局通識教育科科目委員會主席及香港通識教育教師聯會主席，他於去年8月曾入稟區域法院，指自己向張秀賢借出16萬元，但對方只償還2萬元，向張追討餘款。

案件編號：HCB 1779/2024